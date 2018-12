Altenstadt Suppen-Kasper am Weihnachtsmarkt

Suppen-Kasper am Weihnachtsmarkt

Altenstadt / Thomas Vogel

Während die Ohren wegen des eisigen Windes immer kälter und die Backen immer röter wurden, erwärmten emsige Helfer die vom Publikum des Altenstadter Weihnachtsmarkts heiß erwarteten Getränke wie um die Wette. Duftende Waffeln verließen massenhaft die Bleche, es wurde gebrutzelt und gratiniert, flambiert und charmiert, während die Besucher teils dichte Trauben bildeten, gerade auch um die beiden Heizpilze.

Eine besondere Strategie ließ sich der Musikverein einfallen, der kurzerhand das Metier wechselte und einen „Suppen-Kasper“-Stand eröffnete. Der Wind blies zwar immer noch, doch die aus Knochen und Gemüse eigenproduzierte und gar köstliche Fleischsuppe mit ihren Leberspätzle drinnen ließ die klimabedingte Herausforderung für den Moment vergessen. Kurzum: Halb Altenstadt war am zurückliegenden Wochenende auf den Beinen, entschlossen zu Begegnung, Schwatz und innerer Erwärmung. Die Alphornbläser, die Musikgesellschaft, die Kindergartenkinder und auch der Nikolaus nebst Gesellen beschenkten die Wärmesuchenden mit stimmungsvollen adventlichen Beiträgen.

Gleich neben dem Holz-Dörfle in der altehrwürdigen TSV-Halle kamen zu wohligen Ausruh-Temperaturen noch üppige Angebote aus dem Erzgebirge oder dem lokalen Hobbykeller entstammender Volkskunst und Bastelei dazu. An den kulinarischen Genuss war ebenfalls gedacht. Für den Fall also, dass ein Souvenir begehrt wurde, waren Krippen, Erzengel, Waldwichtel, Mützen, Wildwürste, Honig und ein Ding aus Stoff im Angebot, das sich „Couch-Knuffel“ nennt.