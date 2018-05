Bebauung Supermarkt nimmt weitere Hürde

Dietenheim / Johannes Braun

Mit der dritten Änderung des Bebauungsplans „Weidach III“, das der Dietenheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend einstimmig beschloss, bringt die Stadt das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel im Norden Dietenheims verfahrensmäßig auf den Weg. „Der Supermarkt kann also demnächst entstehen“, sagte Bürgermeister Christopher Eh. Der Vollsortimenter kann eine maximale Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern haben und wird über einen direkten Anschluss an die Landesstraße L260 (König­straße) und die Räuchlestraße erschlossen.

In seinen Ausführungen sagte Eh, dass die Einrichtung der Linksabbiegespur möglich sei, jedoch mit einem geringen Eingriff in ein Biotop verbunden sei. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sei für die teilweise Entfernung des geschützten Biotops eine Ausnahme von der unteren Naturschutzbehörde genehmigt worden.