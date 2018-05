Kommunalpolitik Suche nach Kandidaten läuft bereits

Dornstadt / ts

Die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen im Mai nächsten Jahres haben für die Freien Wähler in Dornstadt bereits begonnen. Der 35 Mitglieder zählende, nicht eingetragene kommunalpolitische Verein suche Kandidaten für die Listen zur Wahl des Gemeinderats und der vier Ortschaftsräte, sagte Vorsitzender Andreas Aigeltinger kürzlich in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Berg in Temmenhausen. Die Suche sei aber wie immer schwierig, ergänzt Herbert Jarosch, Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion und im Verein zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, auf Nachfrage. Das Interesse an der Kommunalpolitik sei in Dornstadt scheinbar nicht sehr ausgeprägt. Immerhin erfahre die Fraktion manchmal positive Rückmeldungen auf ihre Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Gemeinde.

„Ich bin stolz auf unsere Arbeit und das Erreichte“, sagte Aigeltinger in der Mitgliederversammlung. Seit der Wahl im Mai 2014 stellen die Freien Wähler mit elf Gemeinderäten die stärkste Fraktion und sind nach Aigeltingers Worten treibende Kraft am Ratstisch: „Wo wäre die Kommunalpolitik in Dornstadt ohne die Freien Wähler?“ Als Beispiele für einige wichtige Entscheidungen der vergangenen Jahre nannte der Vereinsvorsitzende das Familien- und Generationenzentrum, die Sanierung des Hallenbads, das geplante neue Feuerwehrhaus in Dornstadt und das auf den Weg gebrachte Konzept zur nachhaltigen Gemeinde-Entwicklung. Bei der Wahl im Mai 2019 will die Gruppierung ihre Position als größte Fraktion verteidigen. Jarosch: „Das ist unser Ziel.“

Bei den internen Wahlen wurden Steffi Haas (Kassiererin), Karl Matos (Schriftführer) und Herbert Jarosch in ihren Ämtern bestätigt.