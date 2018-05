Betreuung Suche nach dem Königsweg

Schnürpflingen / Franz Glogger

Im fast neuen Kindergarten in Schnürpflingen geht es eng zu. Beim Essen müssen die Mädchen und Jungen übers Eck an den Tischen sitzen, ein Durchkommen für Kinder und Erzieherinnen ist nur mit akrobatischen Übungen möglich und für das Lagern von Materialien und Gebrauchsgegenständen fehlt es an Stauraum. Das zeigte die Diskussion in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch.

Nicht besser wird es offensichtlich mit dem beschlossenen Anbau für eine vierte Gruppe. „Wir suchen den Königsweg, aber der ist schwer zu finden“, sagte Bürgermeister Michael Knoll. Verwaltung, Räte und Erzieherinnen hätten schon mehrfach um Lösungen gerungen. Auch diesmal taten sich die Verantwortlichen schwer. Zwischen dem Vorschlag, alles so zu belassen wie es ist – dafür stimmten am Ende neben Knoll zwei weitere Räte – und einem 15 000 Euro teuren Anbau nach Westen bewegten sich die Ansätze. Favorit, auch der Erzieherinnen, war es, einem Lagerraum dem Essraum zuzuschlagen. Der Umbau ist mit 7500 Euro veranschlagt. Weiter soll im Mehrzweckraum ein deckenhoher Schrank für Utensilien eingebaut werden.

Einige Räte beharrten auf eigenen Ideen, wie zum Beispiel das Essen so organisiert werden kann, dass es weniger eng zugeht. Etwa durch Tische mit anderen Maßen oder eine umlaufende Bank, auf der Kinder platzsparender sitzen könnten. Eindringlich mahnten Kindergartenleiterin Sara Eisner und Erzieherin Eleonore Aich, dass diese Vorschläge im überschaubaren Zuhause funktionierten, nicht aber im Kindergarten, in dem jüngere und ältere Kinder miteinander zurecht kommen müssen, unter der Aufsicht einer überschaubaren Zahl Erwachsener. „Wenn wir mehr Personal bekommen – bitte gerne“, sagte Eisner. Zudem werde die Situation noch schwieriger, mahnte Aich. Derzeit würden 14 Kinder ganztags betreut, mit der neuen Gruppe kämen weitere hinzu. Auch ohne eine neue Gruppe gebe es eine „steigende“ Tendenz zur Ganztagsbetreuung, sagte Knoll.

Thomas Hertle platzte bei der Diskussion fast der Kragen. Er verstehe nicht, warum das Gremium den Erzieherinnen sagen wolle, was für ihren Alltag das Richtige ist. Es sei schließlich ihr tägliches Geschäft. Er vertraue darauf, dass sie nur das wünschen, was notwendig und zu verantworten ist. Er beantragte abzustimmen: Sieben von zehn Räten waren für den Rückbau der Wand und den Einbau eines Hochschranks, drei Räte dagegen, ein Gemeinderat enthielt sich.