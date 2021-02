Seit Samstagnachmittag wird ein 30-jähriger Mann vermisst, der nach einem Streit auf dem Autobahnparkplatz zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-Elchingen weggerannt war. Die Suche nach dem Mann, der nach Angaben der Autobahnpolizei Günzburg an einer psychischen Erkrankung leidet, dauert auch den Sonntag über an.

Weggerannt Richtung Thalfingen

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Samstag mit seiner Mutter und seiner Schwester im Auto Richtung München unterwegs. Auf dem Parkplatz sei es zum Streit zwischen den Dreien gekommen, in dessen Verlauf der 30-Jährige „wutentbrannt den Parkplatz in Richtung Thalfingen verließ“, wie die Polizei schreibt. Da die Familienangehörigen nicht ausschließen können, dass sich der Mann selbst in Gefahr bringt, fahndete die Polizei sofort nach ihm. So waren am Samstag mehrere Streifenwagen unterwegs, auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz. Allerdings blieb die Suche erfolglos.

Polizei sucht noch immer

„Wir fahren nochmal den ganzen Bereich südlich der Autobahn, also Richtung Oberelchingen ab“, sagte ein Beamter der Autobahnpolizei Günzburg am Sonntag auf Anfrage. Auch hofften die Polizisten auf Hinweise von Spaziergängern, die angesichts des sonnnigen Wetters bei einem Sonntagsspaziergang unterwegs waren.

Mann spricht oft mit sich selber

Der Vermisste war bekleidet mit einer dunklen Hosen, einem grünen Hemd und einer dunklen, dünnen Jacke mit lilafarbenem Schriftzug. Er ist 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Er hat braune Haare mit Geheimratsecken und einen Fünf-Tage-Bart. Auffällig ist, dass der Mann öfters mit sich selber spricht. Er ist zu Fuß unterwegs und trägt vermutlich eine Trinkflasche mit sich. Hinweise nimmt neben der Autobahnpolizei Günzburg, Tel (08221) 91 93 11, auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.