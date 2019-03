Umzug Stürmisches Westerheim

Rosenmontag in Westerheim: Hexen bilden die Vorhut. Über 3000 Narren fallen über die Albgemeinde her. © Foto: Graser-Kühnle

d / Von Autor

Westerheim stand wieder Kopf: Da spornte der am Nachmittag durch den Ort fegende Sturm Geister, Hexen und alle übrigen Maskenträger nur noch weiter an. Weil die Sonne durch das wilde Treiben unter dem azurblauen Himmel ins rechte Licht rückte, war die Stimmung bei den Narren kaum zu bremsen. Davon konnte die zahlreichen Mädchen ein Lied sind: Mal wurden sie huckepack von Hexen und Waldschrats davongetragen, mal unter den Armen gepackt auf einem Wagen gezerrt und dort in ein Netz eingepackt. Glimpflich kam davon, wer von der Hex‘ nur rasch einen Stempel ins Gesicht gedrückt bekam. Derweil drängten sich Fanfaren- und Schalmeiengruppen, Menschenpyramiden, tanzende Hennen und weitere wilde Monster durch den Ort. Dicht an den Zuschauern entlang passierten auch im böigen Wind schaukelnde Motivwagen. Die Kunstwerke in Übergröße nahmen mal die Politik wie US-Präsident Trumps Mauertraum oder den Kohle-Ausstieg auf die Schippe. Andere ließen ihrer Phantasie freien Lauf und beschwörten etwa den Voodoozauber.

In dem Durcheinander verlor so mancher Zuschauer im schier endlosen Gaudiwurm den Überblick, welchen Narrenruf er den nun gerade welcher Zunft entgegen schleudern sollte. Dieses Schicksal ereilte sogar die Moderatoren am Straßenrand, die hin und wieder im wahrsten Sinne auf der Strecke blieben und sich erst von den Narren über deren Herkunft aufklären lassen mussten. Der heiteren Stimmung tat das nichts. War das Volk erst informiert, erklang der richtige Narrenruf umso lauter.

Mit der Waiblinger Karnevalgesellschaft hat sogar der Karneval Einzug in der schwäbisch-alemannischen Westerheimer Fasnet gehalten: Mit Regentenpaar, Elferrat, Kaiserfünkchen, Kaisergarde und Salatschneckla fuhr die Gesellschaft mit einem dreifachen „Sa – He!“ auf. Doch schon gleich dahinter war mit den Wernauer Heckarutscher, Leichleshexa und Deifel, Guggenmusik und Bodenbachsymphoniker wieder alles so, wie es sich für die Fasnet gehört.