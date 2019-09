Der Computerbildschirm wurde schwarz, die Spülmaschine stoppte, die Kaffeemaschine setzte mit einem Gurgeln aus: kein Strom mehr. So ging es am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr den Bewohnern von Wippingen, Arnegg, Markbronn und Dietingen sowie dem Blaubeurer Stadtteil Asch. Grund für den großflächigen Stromausfall war nach Angaben der Netze BW, dass ein Baum in eine 20 000 Volt Freilandleitung gekracht war. Bei Waldarbeiten zwischen Asch und Wippingen hatte wohl ein Waldarbeiter den Fallwinkel des Baums falsch eingeschätzt. Der krachte nach Angaben von Unternehmenssprecher Ulrich Stark so in die nahe Hochspannungsleitung, dass sogar der Betonmast zu Bruch ging. Damit war der Strom in den oben genannten Dörfern weg. Durch verschiedene Schaltmaßnahmen sei es gelungen, dass die Haushalte und Betriebe in Arnegg, Markbronn und Dietingen nach einer halben Stunde wieder Strom hatten. Kurz nach 10 Uhr sei auch Asch wieder versorgt gewesen, sagte Stark. Das Wippinger Sportheim war demnach die einzige Stelle, die erst gegen 12 Uhr mithilfe eines Notstrom­aggregats wieder Strom hatte. Im Laufe des Samstagnachmittags hätten die Monteure der Netze BW dann einen provisorischen Holzmasten an der Unglücksstelle errichtet. Daraufhin habe man das Mittelspannungsnetz wieder in den Normalbetrieb schalten können.

