Licht, WLAN-Router und Kühlschränke gingen in mehreren Gemeinden im Alb-Donau-Kreis und Biberach am Donnerstagnachmittag aus. Schon um 15:30 Uhr berichtete eine Nutzerin auf Facebook, dass der Strom in Staig weg ist. Betroffen seien Teile der Gemeinden Achstetten, Laupheim, Staig und Hüttisheim, ...