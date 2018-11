Höchstspannungsnetz Strom-Trasse bestätigt

Dellmensingen / ts

Der Ausbau der Höchstspannungsleitung zwischen Senden-Wullenstetten und Dellmensingen rückt näher. Die Bundesnetzagentur hat die so genannte Bundesfachplanung abgeschlossen. Nun kann der Übertragungsnetzbetreiber Amprion das eigentliche Genehmigungsverfahren, die Planfeststellung, beantragen. Amprion will, wie berichtet, zwischen Wullenstetten und dem Umspannwerk bei Dellmensingen auf 13 Kilometern eine neue Leitung mit 380 000 Volt (380 Kilovolt) Spannung installieren. Dazu sollen die freien Traversen an bestehenden Masten genutzt werden. Von Dellmensingen bis Niederwangen (Kreis Ravensburg) soll ferner eine 220- durch eine 380-Kilovolt-Leitung ersetzt werden. In der Bundesfachplanung sei ledigleich der 500 bis 1000 Meter breite Trassenkorridor bestätigt worden, sagt eine Sprecherin der Bundenetzagentur. Standorte einzelner Masten oder ob die Leitung teilweise im Boden verlegt wird, werde im Genehmigungsverfahren festgelegt. Die Amprion-Pläne sind in Dellmensingen und Staig auf Kritik gestoßen. Gefordert werden Erdverkabelung und das Verlegen der Trasse weg von Wohnhäusern.