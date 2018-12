Energie Strom für 2000 Haushalte

Nellingen / Von Ralf Heisele

Der Bau einer riesigen Photovoltaikanlage auf einer 8,3 Hektar großen Freifläche zwischen Nellingen und Oppingen hat die erste Hürde genommen. Der Nellinger Gemeinderat hat am Montagabend das Vorhaben nach ausgiebiger Diskussion mehrheitlich befürwortet – Herbert Bühler, Helmut Wörz und Nadine Turi waren dagegen, Bruno Wanderer enthielt sich der Stimme.

Bürgermeister Franko Kopp erläuterte die Details: Schon 2010 gab es auf der Laichinger Alb Anfragen nach solchen Anlagen. Deshalb hat damals der Gemeindeverwaltungsverband mögliche Standorte untersuchen lassen. Für Nellingen wurden vier Freiflächen vorgesehen, doch nur eine wurde 2012 in den Flächennutzungsplan aufgenommen – eben jene im Gewann „Ziegerlauch“, gegenüber dem Aussiedlerhof Kohn. Dort will jetzt die WIND-Energien GmbH aus Kirchheim als Investor die Photovoltaikanlage errichten. Und hierfür muss der Gemeinderat einen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik“ auf den Weg bringen, was er am Montag tat.

7650 Megawattstunden Strom

Die Freiflächenanlage soll mit 4,5 Meter hohen Photovoltaikmodulen ausgerüstet werden und mit einen Leistung von 7,5 Megawatt rund 7650 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugen. „Das reicht für 2000 Haushalte, also könne man ganz Nellingen anschließen“, sagte Roland Schmuck vom Ulmer Ingenieurbüro Wassermüller, der den Bebauungsplan vorstellte. In und um die eingezäunte Anlage sind Ausgleichsflächen vorgesehen. Um die Versiegelung möglichst gering zu halten, werden die Gestelle für die Module nicht einbetoniert, sondern in den Boden gerammt. Vorgesehen ist, die Anlage 20 Jahre zu betreiben. Sollte sie dann immer noch wirtschaftlich arbeiten, kann man sie zwei Mal für je fünf Jahre weiterlaufen lassen. Außerdem verpflichtet sich der Betreiber, die Anlage danach wieder abzubauen. Zudem muss er für die Kosten des Bebauungsplanverfahrens aufkommen.

In der Diskussion hielt Herbert Bühler das Projekt „persönlich für bedenklich.“ In Nellingen rege sich derzeit der Widerstand und insbesondere die Landwirte würden weitere Flächenverluste befürchten. Beim Gewann „Ziegerlauch“ handelt es sich laut Bühler um wertvolle Ackenböden – „da wären andere Flächen für Photovoltaik geeigneter“.

Auch Helmut Wörz will kein „gutes Ackerland verbraten“, zudem passe eine solche Anlage „nicht in die Landschaft“. Wörz hält es für besser, wenn jeder Hausbesitzer auf seinem Dach den Strom produziere.

Bürgermeister Kopp befürwortet die Anlage als einen regionalen Beitrag zum Klimaschutz. „Für mich ist es eine gute Sache.“ Rückendeckung bekam der Schultes von Rolf Stäb. Der hat nachgerechnet und ist zum Ergebnis gekommen, dass die Energieausbeute pro Hektar bei Photovoltaik rund 40 Mal höher sei als bei Biogasanlagen. „Die Bilanz ist also sehr gut.“

Werner Staudenmaier wollte wissen, ob der anwesende Investor auch Beteiligungsmöglichkeiten vorgesehen habe. Für den Geschäftsführer der Firma WIND, Jochen Kreidenweiss, ist dies grundsätzlich möglich, man müsse aber erst die Ausschreibung abwarten. Bruno Wanderer fragte nach „möglichen Investoren aus dem Ausland“. In diese Richtung denke man nicht, erklärte Kreidenweiss. „Entweder wir betreiben die Anlage selber oder in einer Art Genossenschaft.“ Ausschließen könne man aber nichts.

Nach der Abstimmung stellte Bürgermeister Franko Kopp klar, dass Nellingen keine weiteren Flächen für solche Projekte zur Verfügung stellt.

Info Die derzeit größte Photovoltaikanlage auf der Laichinger Alb steht bei Bühlenhausen. Sie hat eine Leistung von 2,7 Megawatt und ist im Sommer 2017 von der ENBW in Betrieb genommen worden. Die Anlage in Nellingen soll fast drei Mal so viel Strom produzieren. Dennoch ist sie nicht das größte Projekt in dieser Richtung: Die Unternehmensgruppe Juwi, an der auch die Stadt Mannheim beteiligt ist, plant bei Suppingen ein 8,9 Hektar großes Solarfeld mit 17 500 Modulen.