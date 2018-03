Tierschutz Streunende Katzen im Blick

Langenau / Thomas Vogel

Erika Brisske erträgt es einfach nicht, wenn Katzen leiden. Frei lebenden Tieren gibt sie Futter, sie bringt sie zum Tierarzt, sie lässt sie nötigenfalls kastrieren. Verwilderte Hauskatzen, da könnte sie Bücher darüber schreiben, führen ein Leben im Elend. Unversorgt magern sie stark ab, die meisten sind krank, einige der Krankheiten sind auch auf Menschen übertragbar. Brisske gehört einem kleinen Kreis von „Katzen-Muttis und Katzen-Papas“ an, die sich in Langenau eines Problems angenommen haben, das ungelöst ist: das der verwilderten Katzen-Populationen.

Es gibt sie überall, nicht nur in der Nau-Stadt, wo Holger Müller von der Ortsgruppe Langenau des Vereins Katzenhilfe Ulm/Neu-Ulm wenigstens 55 verwilderte Katzen vermutet. Sehr viel mehr, so Vereinsvorsitzende Elisabeth Ziehn, seien es in großen Gewerbegebieten wie dem Ulmer Donautal. Aber herausstechend sei ebenfalls ein vermülltes Grundstück in Weidenstetten, wo allein rund 20 Tiere leben würden. Es gebe viele solcher Beispiele.

Ursula Patzwald aus Langenau-Göttingen wiederum hat auf eigene Faust und Rechnung schon Dutzende Katzen verarzten lassen, weil der Besitzer einer Hofstelle am Ort sich rein gar nicht um seine Tiere kümmere. Statt Anerkennung ernte sie auch noch Aggressionen, sie werde beschimpft und lächerlich gemacht.

Jetzt sitzen sie alle und zwei Dutzend Katzenfreunde mehr im Langenauer Rathaus und klammern sich an einen Strohhalm. Eine kommunale Katzenschutz-Verordnung könnte Abhilfe bringen. Sie könnte Katzenhalter verpflichten, ihre Tiere, sofern sie im Freien umherschweifen, kastrieren und registrieren zu lassen.

Bei Verstößen könnten Kommunen Bußgelder verhängen. Bei gleichzeitig weiteren Anstrengungen mit wilden Populationen würde sich deren Umfang allmählich verringern, so ihre Einschätzung.

Allein für anfallende Tierarztrechnungen bringe ihr Verein jährlich an die 70 000 Euro auf, listet die Katzenhilfe-Vorsitzende Ziehn auf.

Doch eine solche Verordnung ist ein heißes Eisen. In Baden-Württemberg gebe es eine solche bislang lediglich in St. Blasien, anders als in nördlicheren Bundesländern, sagt Ariane Désirée Kari. Hunderte Kommunen hätten dort bereits solche Verordnungen erlassen.

Kari gehört der Stabsstelle der Tierschutzbeauftragten an, die beim Ministerium für den ländlichen Raum in Stuttgart angesiedelt ist. Das Ministerium selbst habe bislang keine Empfehlung für eine solche Verordnung ausgesprochen. Sie aber trommelt in ihrem Referat dafür.

Langenau könnte eine Vorreiter-Rolle spielen. So lautet die Hoffnung Holger Müllers und seiner Ortsgruppe, die zu dem Treffen eingeladen hatten. Unter den Zuhörern war auch Langenaus Beigeordneter Christoph Schreijäg, der sich allerdings skeptisch zeigte. Er sei „nicht sicher, ob uns eine Verordnung wirklich weiter bringt“. Er wolle den Vorstoß aber in eine der nächsten „Bürgermeister-Runden“ einbringen.

Bis sich möglicherweise etwas ändert, wird also noch Zeit vergehen. Wird die Ortsgruppe die sieben Futterstellen allein in Langenau und Göttingen weiter betreuen, wird sie Katzen einfangen, um sie ärztlich versorgen zu lassen. Wird auch Erika Brisske ihre private Statistik weiter führen müssen, nach der sie seit 2002 exakt 282 wilde Katzen zum Tierarzt gebracht und sie seit 2008 23 600 Euro aus ihrer Privatschatulle für Katzenfutter ausgegeben habe. Und sie wird sich wohl weiter anfeinden lassen müssen und dem üblen Verdacht ausgesetzt sehen, sie verkaufe die Katzen doch sowieso an ein Labor.