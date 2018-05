Konflikt Streit um kaputten Aufzug im Seniorenheim

Lonsee / Von Samira Eisele

Ein kleines Schild: „Aufzug defekt.“ Für die meisten bedeutet das: Jetzt müssen sie eben die Treppe nehmen. Doch was bedeutet dieses Schild für diejenigen, die nicht ohne weiteres auf das Treppenhaus ausweichen können, weil sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen? Ist der Defekt eine Unannehmlichkeit – oder ein Grund, Anzeige wegen Freiheitsberaubung zu stellen? In Lonsee gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

„Ohne Aufzug geht bei mir gar nichts.“ Das sagt ein Bewohner des zweiten Stocks des Awo-Seniorenzentrums Lonsee. Der 66-Jährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist nach mehreren Schlaganfällen einseitig gelähmt. Selbstständig mobil ist er mit einem E-Scooter – auch dank des Aufzugs. Doch der sei in den letzten Jahren „öfter mal kaputt gegangen“, zuletzt häuften sich die Fälle. Über Ostern und an einem Wochenende Ende April fiel das Gerät gleich mehrere Tage lang aus.

Für den Bewohner, der drei mal pro Woche zur Dialyse nach Geislingen muss, bedeutete das: Nur zu diesen medizinisch notwendigen Fahrten konnte er raus. Einladungen, die er über die Osterfeiertage bekommen hatte, habe er ausschlagen müssen. Ein Taxifahrer und Pflegerinnen trugen ihn die Treppen hinunter, wenn er zur Dialyse musste. Ihm sei das unangenehm gewesen: „Ich habe immer gesagt: Es tut mir leid – aber ich kann ja nichts dafür.“

Roland Zimmer, der nicht im Seniorenzentrum wohnt, aber oft zu Gast ist, weil er nebenan im Betreuten Wohnen lebt, findet: Der Ausfall ist für Bewohner ein Unding. Er stellte Anzeige wegen Freiheitsberaubung, stellvertretend für die Bewohner, die aus einem solchen Vorgehen vielleicht Nachteile befürchten könnten. Von zehn Tagen Ausfall über Ostern und weiteren Tagen an einem Wochenende Ende April schreibt er. An Ostern sei ein fehlendes Ersatzteil der Grund für den lang andauernden Defekt gewesen. Doch warum der Fahrstuhl später übers Wochenende stillstand und nicht gleich repariert wurde, dafür fehle ihm das Verständnis: „Es ist nur eine Frage der Bereitschaft, Geld auszugeben.“

Einrichtungsleiter Ulf Haß widerspricht. Der Reparaturdienst sei jedes Mal sofort verständigt worden. Die Awo könne nichts daran ändern, dass die Ersatzteile erst aus Italien beschafft werden mussten. „Das war für die Bewohner ärgerlich, aber es war keine Freiheitsberaubung“, sagt er – schließlich habe man niemanden eingesperrt, schon gar nicht absichtlich. „Wo es nötig war und gemacht werden konnte, wurden die Bewohner getragen.“ Geänderte Bauvorschriften könnten solchen Ausfällen vorbeugen, findet Haß: „Zukünftig könnte in einer Heimbauverordnung stehen, es müssen zwei Aufzüge vorhanden sein.“

Behörden prüfen Beschwerde

Hinter der Anzeige vermutet Haß einen anderen Grund: Den Dauerstreit, den Roland Zimmer mit dem Seniorenzentrum führe. Der Nachbar prozessiere gegen „alles und jeden“, habe sogar schon die Bahn verklagt (wir berichteten im Jahr 2016). Dass der lange Ausfall – es seien nicht zehn, sondern fünf Tage über Ostern und danach einzelne Tage gewesen – unangenehm für manche Bewohner gewesen sei könne er nachvollziehen. Allerdings: „Bewohner oder Angehörige haben sich nicht bei uns beschwert.“

Michael Bischofberger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm, bestätigt die Anzeige gegen das Seniorenzentrum Lonsee. Es werde geprüft, ob der Ausfall „strafrechtlich relevant“ sei.

Dass die Beschwerde Zimmers auch bei der Heimaufsicht ankam, bestätigt Landratsamts-Sprecher Bernd Weltin: Die Behörde sei ihr nachgegangen und habe schnell Antwort aus Lonsee bekommen: Das Seniorenzentrum hat beim Reparaturdienst darauf gedrängt, dass Ersatzteile für den Aufzug in Zukunft vorrätig sein müssen. „Das schien uns plausibel, so dass keine weitere Überprüfung notwendig ist“, sagt Weltin. Träger und Heim hätten einen guten Ruf, weitere Beschwerden gab es nicht.

„Vielleicht hätte ich auch Rabatz machen können“, sagt der Bewohner. Doch er habe es sich nicht verscherzen wollen im Seniorenzentrum, fühle sich ansonsten auch wohl. Bessere Informationen und eine Entschuldigung für den Ausfall hätte er sich dennoch gewünscht.