Verwaltungsgericht Streit um Iller-Kraftwerk bei Dietenheim

Von Michael Seefelder

Schon etwa ein Jahrzehnt währt der Zank um ein vom Münchener Investor Fontin und Company geplantes Schacht-Kraftwerk in der Iller bei Dietenheim. Es gab Anhörungen, Aussprachen, Info-Veranstaltungen, eine Demonstration und Gerichtstermine. Gestern ist vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen ein weiteres Kapitel aufgeschlagen worden. Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) hatte wegen der Genehmigung der Anlage gegen das Land Baden-Württemberg und somit das zuständige Landratsamt Alb-Donau geklagt. Die Entscheidung soll heute verkündet werden.

Der BN führte vor allem zwei zentrale Gründe an, warum der Bau des Kraftwerks verhindert werden müsse. Erstens sei die Genehmigung ohne hinreichende Umweltverträglichkeitsprüfung erteilt worden, sagte Bernd Kurus-Nägele, BN-Geschäftsführer des Kreisverbands Neu-Ulm. Er selbst habe am vorgesehenen Standort ein Vorkommen der geschützten Zauneidechse festgestellt. Zweitens sehen er und die anderen Kritiker des Kraftwerks eine Verschlechterung im Fluss­-System durch das Bauwerk, was nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie unzulässig sei. Im Kern geht es dabei um das ökologisch wichtige „Geschiebe“, also Schotter und Geröll, für das Flüsse durchgängig sein müssten. Auch sehen die Naturschützer in dem Kraftwerk wie in allen Querbauten in der Iller Nachteile und Gefahren für Fische.

Schnell stellte sich im Sitzungssaal heraus, dass der Graben nicht so sehr zwischen Kläger und Beklagtem, also BN und Landratsamt Alb-Donau verläuft, sondern vielmehr zwischen den Naturschützern und den Vertretern der zur Verhandlung beigeladenen Firma Fontin.

Besonders die oft zugespitzten Ausführungen des Fontin-Rechtsanwalts Martin Schröder erregten die Gemüter in den Reihen des BN. Als der redegewandte Bayer sagte, wenn er ein Fisch wäre, würde er das Kraftwerk wollen, quittierten Zuhörer dies mit Kopfschütteln, ironischem Beifall und einem sarkastischen Bravo-Ruf. Schröder betonte, dass man mit der Anlage „meilenweit davon entfernt“ sei, etwas in der Iller zu verschlechtern.

Prof. Peter Rutschmann von der TU München, einer der Erfinder der Schacht-Kraftwerke, betonte, dass bei dieser Art von Anlage das Geschiebe weitergeleitet werde, daher seien sie deutlich besser als alle anderen Wasserkraftwerke. Dank einiger Nachbesserungen sei auch die Sterblichkeit von kleinen Fischen durch das Schacht-Kraftwerk auf 0,5 Prozent gesenkt worden. Firmeninhaber und Geschäftsführer Mathias Fontin erklärte: „Ich als Unternehmer kann es mir gar nicht leisten, schlechte Projekte zu machen.“

Die Naturschützer sehen das freilich anders. Das Kraftwerk werde das wertvolle Schutzgebiet Untere Iller zerstören, ist Bernd Kurus-Nägele überzeugt.

Markus Wirth, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, versuchte es am Ende des etwa siebenstündigen Verhandlungstages mit einem Vorschlag zur Güte: Der BN solle akzeptieren, dass Fontin das Kraftwerk wie genehmigt bis zum Jahr 2056 betreibt. Dafür verzichte der Investor auf eine Verlängerung des Betriebs, so dass dann der Weg frei sei, um die vorhandene Sohlschwelle zurückzubauen.

Bernd Söhnlein, Rechtsanwalt der Naturschützer, und Bernd Kurus-Nägele lehnten dies postwendend ab. Kurus-Nägele hatte bereits vor der Verhandlung angekündigt, der BN werde in die nächste Instanz zum Verwaltungsgerichtshof Mannheim gehen, sollte die Klage in Sigmaringen nicht erfolgreich sein.