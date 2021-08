Aufatmen in Regglisweiler: Der nach einer Messerstecherei in einem Flüchtlingsheim dringend Tatverdächte ist gefasst. Der 24-Jährige wurde am späten Dienstagabend im Raum Mannheim festgenommen und sitzt bereits im Gefängnis. Und noch eine positive Nachricht konnte die Polizeidirektion Ulm am Mi...