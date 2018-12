Südbahn Strecke Ulm–Erbach bald gesperrt

Ulm / ts

Am Samstag fahren auf der Südbahn wieder Züge. Die Vollsperrung zwischen Ulm und Laupheim-West werde wie geplant am Freitag um 23.59 Uhr aufgehoben, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Wegen der Oberleitungsarbeiten ruht auf dem genannten Abschnitt seit dem 10. September der Bahnverkehr, statt der Züge fahren Busse.

Diesen so genannten Schienenersatzverkehr wird es zu Beginn des neuen Jahres gleich wieder geben: von Dienstag, 8. Januar bis Freitag, 11. Januar, sowie von Donnerstag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar. Dann ist die Bahnstrecke zwischen Ulm und Erbach gesperrt. Der Schienenersatzverkehr funktioniert nach dem bekannten Muster:

Schnellbusse Die IRE-Züge aus Stuttgart fahren bis Neu-Ulm. Dort am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) warten Schnellbusse auf die Fahrgäste und bringen sie direkt nach Erbach. Von dort geht es mit dem Zug weiter. Südbahn-Fahrgäste, die in Richtung Stuttgart wollen, steigen in Erbach in einen Schnellbus zum ZUP in Neu-Ulm.

Nahverkehr Als Ersatz für die Regionalbahnzüge fahren Busse zwischen Ulm (Schillerstraße beim Bahnhofsteg) und Erbach, die unterwegs am Industriegebiet Donautal halten. Nach Mitteilung der Bahn werde morgens um 7 Uhr ein zusätzlicher Bus von Erbach nach Ulm fahren. So soll gewährleistet werden, dass alle Schüler nach Ulm kommen.

Als Gründe für die neuerlichen Vollsperrungen gibt die Bahn weitere Oberleitungs- und Kabelarbeiten, Arbeiten an den Stützmauern unterhalb des Galgenbergs in Ulm sowie an der neuen Brücke an der Benzstraße an.

Für die Elektrifizierung der Strecke Ulm–Friedrichshafen–Lindau sind im Jahr 2019 weitere Vollsperrungen geplant. Unter anderem vom 16. September bis 3. November erneut zwischen Ulm und Laupheim-West.