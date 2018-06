Sperrung Straßensanierung: B 28 Richtung Urach ist dicht

Feldstetten / Swp

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt auf einer Länge von rund 2,7 Kilometern den Fahrbahnbelag der B28 erneuern. Zwischen Feldstetten und Zainingen ist die Bundesstraße vo Dienstag, 12. Juni, an deshalb voll gesperrt. Voraussichtlich bis Samstag, 23. Juni.

Bei schlechten Witterungsverhältnissen, so warnt die Mittelbehörde, können sich die Arbeiten zeitlich verschieben. Nötig sei die Sanierung auf Grund diverser Schäden, wie zum Beispiel Spurrinnen, Verdrückungen und massiven Rissbildungen. Die Baukosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich laut Regierungspräsidium auf rund 430 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Der Verkehr von Blaubeuren in Fahrtrichtung Bad Urach wird am Ortseingang Feldstetten über die Kreisstraße 7423 nach Laichingen, weiter über die L 1236 nach Westerheim, von dort über die L 252 nach Donnstetten und dann über die B 465 zurück auf die B 28 in Richtung Zainingen geführt. Für den Gegenverkehr gilt die gleiche Umleitungsstrecke.