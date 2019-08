Liebhaber der Straßenmusik kamen auch von weiter her, um in Blaubeuren die verschiedenen Musikstile zu genießen. Beim zweiten Bardentreffen in der Blautopfstadt Blaubeuren traten die Akteure zwar ohne Leier, doch mit ganz viel Leidenschaft, Liebe und Lust zur Musik an. 14 Straßenmusiker, Liedermacher und Musikgruppen bespielten im Umlauf drei Plätze in der historischen Altstadt. Es herrschte eine freudig-fr...