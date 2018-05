Bauen Straßen gesperrt

Laichingen / jos

Die Arbeiten zur Innenstadtsanierung in Laichingen gehen weiter. Wie das Bauamt der Stadt Laichingen mitteilt, werden für den ersten Ausführungsabschnitt die westliche Kirchstraße und der nördliche Teil der Radstraße voll gesperrt. Dort sollen die Bauarbeiten am Montag, 4. Juni, beginnen. Parallel dazu wird im Juni ein weiterer Abschnitt der Wasserleitung ausgewechselt. Diese Arbeiten erstrecken sich in der Radstraße auf den Abschnitt zwischen der Pfeiferstraße und der Bücherei.

Laut Stadtverwaltung kann der zentrale Parkplatz der Innenstadt während der Bauarbeiten von Osten über die Garten- und die Pfeiferstraße sowie von Westen über die Weber- und die Radstraße angefahren werden. Die Parkmöglichkeiten westlich des bisherigen Notariats in der Kirchstraße können während der Bauarbeiten lediglich eingeschränkt genutzt werden.