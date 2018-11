Haushalt Straße nach Asch wird erst Mitte 2019 fertig

Alb-Donau-Kreis / Helga Mäckle

Rumpelige Straßen will kein Mensch. Insofern dürfen sich im kommenden Jahr einige Gemeinden freuen, auf deren Gemarkung der Alb-Donau-Kreis die Fahrbahnbeläge erneuert. Zumindest, wenn der Kreistag dem gestrigen Beschluss des Umwelt- und Technikausschusses folgt und die entsprechenden Mittel im Haushalt 2019 des Kreises einstellt. Dann werden insgesamt 7,7 Kilometer Kreisstraßen für 735 000 Euro neu gemacht: die Ortsdurchfahrten von Bernstadt, Feldstetten und Grötzingen, die K 7408 Ennabeuren-Feldstetten, die K 352 Rottenacker-Volkersheim, die K 7373 Ersingen-Dellmensingen, die K 7422 Altheim-Ringingen und die Einmündung der K 1441 in Schalkstetten.

Dann sind da noch die großen Straßenbauprojekte, die im Haushaltsplan mit insgesamt 4,2 Millionen Euro zu Buche schlagen. Darunter der Neubau der Albrecht-Berblinger-Straße (siehe Infokasten) und der Bau eines Kreisverkehrs in Dellmensingen an der K 7373 und K 7374. Dort wird ein Knotenpunkt entschärft, an dem immer wieder Unfälle passieren.

Auch muss das – zumindest finanziell – größte Straßenbauvorhaben des Alb-Donau-Kreises mit 3,1 Millionen Gesamtkosten kommendes Jahr fertig gestellt und fertig finanziert werden. Dazu hatte Tobias Wanner, Leiter des Fachdienstes Straßen, allerdings eine schlechte Nachricht: Demnach wird die K 7406 nicht wie geplant im Dezember fertig, vielmehr wird es Mitte 2019. Das bedeutet auch, dass die Straße weiter gesperrt bleibt, für Leute, die bereits seit Juni die Umleitungen fahren müssen, sicher ein Schlag ins Kontor.

Grund für die Verzögerung ist laut Wanner zum einen, dass die Gründung, also die Sicherung, der am Hang liegenden Straße nicht so gemacht werden konnte, wie geplant: „Wir mussten statt mit Großbohrpfählen mit Mikrobohrpfählen arbeiten“, erklärte Wanner. Zum anderen wurde während der Bauarbeiten festgestellt, dass der Bitumenunterbau so schlecht ist, dass man auch diesen austauschen muss. Auch das dauere, sagte Wanner. „Aber lieber machen wir das jetzt richtig.“ Die gute Nachricht: Wanner geht davon aus, dass sich die Kosten trotz der länger dauernden Arbeiten einhalten lassen.

Sein Radwegenetz wird der Kreis im Jahr 2019 weiter ausbauen. Zwischen Illerrieden und Beuren ist ein neuer Weg entlang der Kreisstraße geplant, ebenso wie zwischen Unterstadion und Rottenacker, Oberdischingen und Ringingen, Tiefenhülen und Grötzingen sowie zwischen Ersingen und der Kreisgrenze zu Biberach bei Achstetten. Bereits in seiner Haushaltsrede hatte Landrat Heiner Scheffold gesagt, dass im kommenden Jahr die Beschilderung der Radwege einheitlich gestaltet werde. Damals wies er wieder einmal darauf hin, dass das Land beim Radwegebau entlang der Landesstraßen deutlich hinterherhinke. Die Kreisverwaltung habe über das Problem mit dem Verkehrsminister gesprochen. „Es gibt erste, leicht positive Signale, dass das Land hier im Alb-Donau-Kreis etwas stärker tätig wird.“

Ein weiterer großer Batzen Geld fließt in die kreiseigenen Deponien: 2,1 Millionen Euro. So wird „Unter Kaltenbuch“ in Laichingen-Suppingen erweitert, so dass auf einer größeren Fläche Abfälle der Deponieklasse 1 eingebracht werden können, etwa leicht belasteter Bauschutt, Boden und Schlacken. Insgesamt wird die Erweiterung 3,65 Millionen Euro kosten, 1,85 Millionen davon sind 2019 eingestellt. Für die Erdaushub-Deponie Grund bei Lonsee wird dagegen ein Stilllegungskonzept erarbeitet: Bei ihr kann nur noch rund ein Jahr Erdaushub angeliefert werden, dann ist sie voll, wird stillgelegt und anschließend renaturiert.

Landrat Heiner Scheffold wies auf einen weiteren, neuen Kostenpunkt bei der Abfallwirtschaft im Jahr 2019 hin: Der Fachdienst erhält eine zusätzliche Stelle. Schließlich steht Fachdienstleiterin Ulrike Gläser und ihren Mitarbeitern ordentlich Arbeit ins Haus, müssen sie doch eine komplett neue Abfallwirtschaftskonzeption für den gesamten Kreis erstellen.