Feuerwehr Stellvertretender Kommandant wirft das Handtuch

Nellingen / Eva Menner

Nach zwei Jahren im Amt ist der auf fünf Jahre gewählte stellvertretende Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Nellingen Marcus Windmüller zurückgetreten. Als Zugführer wird er aber der Wehr erhalten bleiben. Markus Eckle wurde auf der Hauptversammlung am Freitagabend zum Nachfolger gewählt.

Windmüller erläuterte, dass er schon bei seiner Wahl, als keiner der Abteilungskommandanten das Amt des stellvertretenden Gesamtkommandanten übernehmen wollte, kein gutes Gefühl gehabt hatte. Das Problem: Bei einem Einsatz steht der Stellvertreter in der Rangordnung über dem Abteilungskommandanten. Windmüller bemängelte die Kommunikation untereinander: „Trotz unzähliger Mails, Whats-App- Nachrichten und Online-Umfragen fehlten mir in den letzten beiden Jahren das persönliche Gespräch und das Miteinander.“ Der Feuerwehrbedarfsplan habe dann das Fass zum Überlaufen gebracht: Statt einer Auflistung der Ist-Situation und der Darstellung des Bedarfs sei der Plan ein „Empfehlungsschreiben mit Wunschlistencharakter“ geworden. Zweifel hat Windmüller angesichts weniger großer Brände und schwerer Verkehrsunfälle im Einsatzgebiet daran, dass jede Feuerwehr für alles gerüstet sein kann.

Bei seiner Verabschiedung gab es vielerlei versöhnliche Dankesworte und Geschenke. „Wir sind halt beide Alphatiere“, bilanzierte Windmüller in Richtung Kommandant Andreas Lehner. So sei man manchmal aneinander geraten, aber immer mit dem Besten für die Feuerwehr im Blick.

In den Berichten zählten Kommandant Andreas Lehner, die Abteilungskommandanten von Nellingen und Oppingen, Christian Bühler und Sebastian Höffler, sowie Jugendabteilungsleiter Manuel Allgöwer Einsätze, Fortbildungen und gesellige Veranstaltungen aus den Jahren 2016 und 2017 auf. Insgesamt gab es in den beiden Jahren 45 Einsätze, 791 Einsatzstunden und 4605 Übungsstunden. „Dabei sind weder Sitzungen noch die Gerätepflege mitgezählt“, sagte Lehner. Bei Lehrgängen wurden Gruppenführer, Zugführer, Jugendfeuerwart und Gerätewart ausgebildet. 72 Einsatzkräfte hatte die Wehr, 19 Mitglieder die Jugendabteilung, 7 die Altersabteilung. Das Durchschnittsalter der Aktiven liegt bei 34,5 Jahren. „Der Frauenanteil bei Null Prozent“, merkte Lehner noch lakonisch an.

Noch recht neu ist die Brandschutzfrüherziehung, über die Chris Meier berichtete. „Feuer fasziniert alle Kinder, und immer wieder werden von Kindern Brandkatastrophen ausgelöst“, stellte er fest. Im Alb-Donau-Kreis wurde nun ein Konzept ausgearbeitet, um Kindern den richtigen Umgang mit Feuer und das richtige Verhalten im Brandfall beizubringen. Lehner erläuterte den Feuerwehrbedarfsplan, der vom Gemeinderat bereits verabschiedet wurde und bis 2024 gilt. Wie viel Feuerwehr braucht die Gemeinde, sei hier die Frage. Das Ergebnis zeige, dass Anzahl und Ausbildungsstand der Feuerwehrleute gut und die Tagesverfügbarkeit noch ausreichend sei. Erhöht werden sollte aber die Anzahl tauglicher Atemschutzgeräteträger und die Anzahl der Leute mit einem Führerschein C/CE. Das 21 Jahre alte Fahrzeug LF 16 müsse erneuert werden. „Wir brauchen wegen der Autobahn ein Fahrzeug, das 2000 Liter Wasser fasst, erklärte Lehner. So ein HLF 20 würde rund 480 000 Euro kosten. Die Verkehrsabsicherung soll nach dem Ausbau der Autobahn zusammen mit Dornstadt und Langenau erfolgen.