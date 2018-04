Förderverein Steinzeitpark Ehrenstein eröffnet die Saison

Blaustein / Teresa Lorenz

Bei Sonnenschein konnten die Blausteiner am Wochenende auf den Spuren ihrer Vorfahren wandeln: Der Steinzeitpark Ehrenstein feierte mit einem „prähistorischen Frühschoppen“ Saisoneröffnung. Bei auf heißen Steinen gebackenem Fladenbrot konnten sich die Besucher über die anstehenden Projekte des Fördervereins Steinzeitpark Ehrenstein informieren. Für das kommende Jahr plane der Förderverein den Nachbau eines steinzeitlichen Hauses, sagte der zweite Vorsitzende Edmund Spengler.

Doch bevor das Bauprojekt realisiert werden kann, muss Material beschafft werden. 1300 Stämme braucht es. Hier kommt dem Dorf ein Seuche unter den Eschen im Blausteiner Forst zugute: Etwa achtzig Prozent der Bäume werden absterben oder müssen gefällt werden. „Dieses Jahr wollen wir alles so weit organisieren, dass wir nächstes Jahr loslegen können“, sagte Vereinsvorsitzende Beate Specker. Die tatsächlichen Grundrisse des rund siebzig Häuser zählenden Dorfes aus der Jungsteinzeit sollen übrigens unter der Erde bleiben. „Die Überreste erhalten sich nur unter Ausschluss von Sauerstoff.“

Ein weiteres Projekt, das bereits im Juni starten soll, ist der Nachbau eines Steinzeitofens. „Wir wissen ziemlich genau, wie sich die Menschen zu dieser Zeit ernährt haben“, sagte Projektleiter Sigi Körner. In einem offenen Workshop an zwei oder drei Samstagen will Körner nun einen steinzeitlichen Ofen konstruieren und nachbauen. Für die fernere Zukunft plant der Förderverein zudem einen Neubau auf dem Gelände des Steinzeitparks. Ein Museum und ein Café sollen darin Platz finden.