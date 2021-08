20 aktuell Infizierte in Ehingen, zehn in Munderkingen, je fünf in Untermarchtal und Schelklingen, vier in Oberstadion: Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in der Region Ehingen – und mit ihr die Sieben-Tage-Inzidenz. Bei 33 lag sie für den Alb-Donau-Kreis am Donnerstag, am Montag erreic...