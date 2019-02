Kommunalwahl Staudenmaier und Hirschle hören auf

Nellingen / Ralf Heisele

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai kandidieren der stellvertretende Bürgermeister Werner Staudenmaier und die langjährige Gemeinderätin Ulla Hirschle nicht mehr für den Nellinger Gemeinderat. Staudenmaier gehört seit 1994 dem Gremium an und ist seit zehn Jahren stellvertretender Bürgermeister. Ulla Hirschle sitzt seit 20 Jahren im Rat. Ansonsten wird es wohl kein größeres Stühlerücken im Gremium geben. Das sagte Bürgermeister Franko Kopp in der Ratssitzung am Montagabend am Rande der Vorbereitungen zum Urnengang: „Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass weitere Ratsmitglieder aufhören wollen.“

Ursprünglich befasste sich der Gemeinderat mit der Wahl des Gemeindewahlausschusses. Diesem steht naturgemäß der Bürgermeister vor, sofern er sich nicht selber für den Kreistag bewirbt. Das ist bei Kopp nicht der Fall. Den stellvertretenden Vorsitz übernimmt der ehemalige Nellinger Bürgermeister Ernst Bühler und als Beisitzer fungieren Walter Wittlinger und Sybille Vollmer. Schriftführerin ist ­Sabine Strohm. Wie in den vergangenen Wahlen werden zwei Wahlbezirke gebildet: Die Nellinger und Aichener geben im Sitzungssaal des Rathauses ihre Stimmen ab und die Oppinger im Feuerwehrgerätehaus – das Dorfgemeinschaftshaus ist an dem Tag mit einer Konfirmationsfeier belegt. Als Wahlvorstand fungiert in Nellingen Werner Staudenmaier mit seinen Stellvertreterinnen Ulla Hirschle und Rosi Zigeler. In Oppingen leitet Ulrich Scheifele die Wahl, ihm zur Seite stehen Reinhold Höffler und Katrin ­Maier.