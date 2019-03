Baustellen in Dornstadt Stau auf der Abkürzungsstrecke

Dornstadt / ts

Nicht genug, dass die B-10-Ausfahrt aus Richtung Ulm gesperrt ist. In den vergangenen Tagen gab es auch in der Lerchenbergstraße in Dornstadt einige Baustellen und damit Staus. Die Lage wurde nach Ansicht von Frieder Braig, dem Leiter des Gemeindebauamts, dadurch verschärft, dass viele Autofahrer nicht die ausgeschilderte Umleitung über Tomerdingen und Bollingen nahmen, sondern abkürzten. Und diese Abkürzung führt eben durch die Lerchenbergstraße. An den Baustellen dort wurden Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt. Nach Braigs Worten sind diese Arbeiten inzwischen weitgehend erledigt. Lediglich an einer Stelle werde noch ein paar Tage gebuddelt. Per Ampelschaltung wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Tiefbauarbeiten in der Beimerstetter Straße zu beschleunigen und damit die B-10-Abfahrt früher zu öffnen, ist Braig zufolge nicht möglich. Dort werden die Vorbereitungen zum Bau eines Kreisverkehrs und die Erschließung des neuen Dornstadter Feuerwehrhauses getroffen. Die Ausfahrt bleibt also voraussichtlich bis Mai gesperrt.