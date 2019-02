Vierte Reinigungsstufe Startschuss für Umbau der Kläranlage in Halzhausen

Lonsee / rei

In wenigen Wochen sollen die Umbauarbeiten an der Kläranlage in Halzhausen beginnen. Den Startschuss dafür hat am Dienstagabend der Abwasserzweckverband (AZV) Oberes Lonetal, zu dem die Gemeinden Nellingen, Amstetten und Lonsee gehören, mit der einstimmigen Vergabe der ersten Bauarbeiten gegeben. Wie berichtet, wird die Kläranlage in Halzhausen um eine vierte Reinigungsstufe mit Aktivkohle erweitert, mit der zusätzlich Spurenstoffe aus dem Abwasser gefiltert werden, außerdem wird die Kläranlage ausgebaut. Insgesamt rechnet der Verband mit Kosten von 7,16 Millionen Euro, 3,5 Millionen davon schießt das Land zu, den Rest der Kosten teilen sich die drei Gemeinden. In Betrieb gehen soll die neue Anlage dann Ende 2020 oder 2021.

In der Verbandssitzung am Dienstagabend freute sich das Gremium über die guten Ergebnisse der ersten Ausschreibungen: Die Angebote für die drei ausgeschriebenen Lose fielen günstiger aus als geplant. Insgesamt vergab das Gremium Arbeiten für knapp vier Millionen Euro.

Die Tief-, Roh-, und Straßenbauarbeiten gingen für rund 1,7 Millionen Euro an eine Firma aus Blaubeuren, den Stahl-, ­Dach-, und Fassadenbau wird für 440 000 Euro eine Firma aus Herschbach übernehmen. Besonders freute sich der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp über die Vergabe der Maschinen-, Verfahrens-, und Prozesstechnik an eine Firma aus Nellingen für insgesamt 1,85 Millionen Euro. „Ich finde toll, dass wir Aufträge an Firmen vergeben können, die in der Region sind“, sagte Kopp, der auch stellvertretender Vorsitzender des AZV ist.

Am gleichen Abend beschloss das Gremium zudem den Verbandshaushalt für 2019. Für die Kläranlagenerweiterung muss der Verband in diesem Jahr einen Kredit von rund zwei Millionen Euro aufnehmen.