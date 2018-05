Gottesdienst Staig: Pfarrer Jochen Boos segnet Tiere

Staig / Franz Glogger

Einige Hunde, eine Familie hatte ihre Zwerghasen mitgebracht, Kurt Rueß war aus Hüttisheim mit seiner Katze Flecky gekommen: Ein gutes Dutzend Tierhalter fand sich am Sonntag beim Tiersegnungsgottesdienst in der Staiger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in den recht spärlich besetzten Bankreihen wieder.

Zu viele Tiere werden ausgesetzt

Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Sind Tiere Gottes zweite Garnitur?“ Pfarrer Jochen Boos wunderte sich über die Zwiespältigkeit vieler Menschen. Auf der einen Seite verhätschelten sie ihre Haustiere, auf der anderen Seite akzeptierten sie das relativ kurze Leben von Nutztieren unter oft fragwürdigen Lebensbedingungen. Letzterer Problematik „können wir uns als Christenmenschen nicht entziehen“, mahnte der Pfarrer an und fügte hinzu: „Auch können wir uns nicht damit davonstehlen, dass wir als Einzelne nichts tun könnten.“

An Stelle einer Predigt macht Pfarrer Boos Platz für die Vorsitzende des Tierheims Ulm, Dagmar Kaufmann-Widder, und die Tierschutzberaterin des Vereins, Sandy Öchsler. Sie berichteten von ihren Erfahrungen: 365 Tage im Jahr erlebten die Mitarbeiter des Tierheims den falschen Umgang mit Tieren. Manche werden den angeschafften Haustieren überdrüssig, es gebe auch immer wieder Fälle von Quälerei. Die Folgen seien ausgesetzte, verängstigte und verwahrloste Tiere, die sich an Autobahnraststätten wiederfinden, in Kartons in einem Straßengraben. Im besten Fall werden sie in der Nacht vor dem Tierheim abgesetzt.

Kaufmann-Widder appellierte an die Besucher, geschundenen Tieren „eine Stimme“ zu geben, sich also für eine artgerechte Haltung einzusetzen. Das gelte auch für Beobachtungen in der Nachbarschaft, ergänzte Öchsler. Sorge ein Gespräch mit den Haltern für keine Besserung, müsse der Tierschutz eingeschaltet werden. Nur wer nicht wegschaue, könne wirklich eine Änderung bewirken, sagte Öchsler.

Die beiden Tierschützerinnen mahnten die Gottesdienstbesucher, sich die Anschaffung eines Tieres wirklich gut zu überlegen. Es gehe etwa darum, ob man genug Zeit dafür habe. Auch die richtige Wohnung sei für ein Haustier wichtig. Im Übrigen sei auch Naturschutz Tierschutz, denn die Zerstörung von Natur vernichte Lebensräume. Und in ihnen habe keiner den Vorzug – hier lebten Mensch und Tier gleichberechtigt miteinander.