Renaturierung Staig: Gefährdet das Biotop die Häuser?

Staig / Franz Glogger

Erst wurde seitens des Staiger Gemeinderats ein Badesee gefordert, dann sollte es ein Biotop mit Badegelegenheit werden, nun endgültig ein „Sekundär-Biotop“, in dem Kinder allenfalls die Beine im Wasser baumeln lassen können. Das versicherten unisono die Gemeindeverwaltung und das Landratsamt Alb-Donau bei einer Bürgerinformation am Dienstag. Zur Genehmigung gehöre zwar ein „grünes Klassenzimmer“, aber eine weitere Nutzung werde es nicht geben, erläuterte Nina Wittke vom Landratsamt-Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz.

Sorge um die Häuser

Gut 30 Interessierte waren in den Bürgersaal gekommen, um sich über das auf dem alten Sportplatz bei der Talstraße geplante Vorhaben zu informieren. Der Amphibienteich ist Teil der Renaturierung der Weihung. Eine Sorge der Anwohner ist, dass die Herstellung des 60 mal 40 Meter messenden Gewässers Grundwasserströme so beeinflusst, dass die Gründung der Häuser geschwächt wird. Die bis zu zwei Meter tiefe Ausbaggerung ziehe im ungünstigsten Fall Wasser bis zu einer Entfernung von 37 Metern ab, sagte der mit dem Bodengutachten beauftragte Ingenieur Rolf Schrodi. Zudem werde so gearbeitet, dass Wasser sehr langsam in die Grube fließt. Zusätzlich würden ständig drei Grundwasser-Pegel beobachtet. Sinke das Wasser unerwartet schnell, führe das zum Einstellen der Arbeiten, sagte der Ingenieur und versicherte: „Es wird niemand geschädigt.“

Eine weitere Sorge der Anwohner ist ein höheres Anstauen des Reichenbachs, der den See im Hochwasserfall zusätzlich füllt. Das werde die Situation eher entspannen, aber auf keinen Fall verschlechtern, sagte Andreas Kramer vom Ulmer Planungsbüro Wassermüller.

Die Anwohner machten deutlich, dass die Ausführungen sie nicht restlos überzeugten und dass sie das Projekt weiter kritisch begleiten werden. „Noch ist nichts gebaut“, sagte Bürgermeister Martin Jung und versprach, auf negative Erkenntnisse sofort zu reagieren. Zugleich warb der Bürgermeister für das Biotop: „Unsere Aufgabe ist es, auch unseren Nachkommen eine intakte Natur zu hinterlassen.“