Geld Staig: Eine Raiba mit Drive-In

Staig / Franz Glogger

Das wird nicht oft vorkommen: Beim Tag der offenen Tür und der Schlüsselübergabe war die neue Raiffeisenbank in Staig rappelvoll. „Schauen Sie sich um, wo sie wollen. Nur der Tresor bleibt wegen des Überblicks heute zu“, sagte der Vorstandssprecher der Donau-Iller-Bank, Jost Grimm, im Rahmen des Festakts. Unter den Besuchern waren Bürgermeister Martin Jung, Aufsichtsratsvorsitzender Sigisbert Straub und gefühlt jeder Staiger, der bei der Bank Kunde ist.

Das neue Gebäude sei „zukunftsweisend“ konzipiert, sagte Grimm. Als eine von sieben „regionalen Hauptstellen“ beinhalte es modernste Technik. So können etwa die Bildschirme in den Beratungszimmer im Obergeschoss nun auch von den Kunden eingesehen werden. Weiter gibt es neben den üblichen Service-Automaten im Eingangsbereich einen Autoschalter. Ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen, kann Geld abgehoben oder können Kontoauszüge gedruckt werden.

Ladestation für E-Autos

Wer seine Geschäfte lieber von Angesicht zu Angesicht abwickeln möchte, sei natürlich immer willkommen, betonte Grimm. „Kommen Sie so oft sie wollen, bringen sie uns all ihr Geld und beantragen sie Kredite bei uns.“ Weitere Angebote sind 132 Kundenschließfächer im Keller, zwei je 78 Quadratmeter große Wohnungen im Dachgeschoss sowie eine Schnellladestation für E-Autos mit den drei gängigen Anschlüssen. Die Kosten gab Grimm mit einer Million Euro an.

Bürgermeister Martin Jung begrüßte es, dass die Bank ihre Tradition am Ort nun im neuen Outfit weiterführt. Zur symbolischen Schlüsselübergabe betonte Architektin Çigdem Sen, dass das Haus für Menschen gebaut ist. Ihnen mögen die Arbeit und der Aufenthalt so viel Freude bereiten, wie ihr die Planung gemacht habe. Den Menschen im Vordergrund sieht auch Pastoralreferent Stefan Lepre. Das hätten wohl manche große Institute vergessen, sagte er zur Segnung.