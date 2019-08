Es ist wie eh und je: Auf der Baustelle der Stadtranderholung in Thalfingen herrscht alles andere als ein Mangel an Nachwuchs. Auf dem Thalfinger Festgelände wird gerade wieder kräftig in die Hände gespuckt. Der Sound handwerklicher Tätigkeit liegt über dem Platz, es wird gehämmert und gesägt mit vollem Einsatz, derweil das Hüttendorf immer mehr Gestalt annimmt. Das Erdgeschoss ist bei den meisten Gebäuden bereits...