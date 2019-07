13 Räte dafür, 7 dagegen: Wald in Klingenstein soll zur Baufläche umgewandelt werden. Das Regierungspräsidium entscheidet. Die Wellen schlugen hoch – wieder einmal: Die geplante Bebauung am Leubeweg und nördlich der Ulmer Straße in Blaustein ist und bleibt ein Streitthema. Am Dienstag beschlossen die Gemeinderäte, bei 13 Ja- und 7 Nein-Stimmen das Projekt weiter zu verfolgen. Dazu wird die Stadt beim Regierungsprä...