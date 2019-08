Stadt steht unter Zugzwang, weil sie weitere Flüchtlinge aufnehmen muss. Beim Herrlinger Supermarkt entsteht ein Neubau mit 15 Wohnungen. Egal ob Familien, Alleinerziehende, Geringverdiener oder Flüchtlinge: In Blaustein fehlt es an Wohnungen, die auch für Menschen mit einem niedrigen Einkommen bezahlbar sind. Das möchte der Gemeinderat quer durch die Fraktionen ändern, wie in dessen jüngster Sitzung deutlich wurde. Uneins sind s...