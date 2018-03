Grundstücke Stadt könnte von Wertsteigerung profitieren

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Kann die Stadt von Wertsteigerungen profitieren, wenn ein Bauleitverfahren die Ursache der höheren Bodenwerte ist? Dieser Frage ging der Laichinger Gemeinderat am Montag nach und knüpfte damit an die vergangene Ratssitzung an, bei der das Gremium seine Entscheidung über einen Bebauungsplanentwurf vertagte. Ein Grundsatzentscheid wurde auch jetzt nicht gefällt. Die Sachlage für das betreffende Gebiet hat sich inzwischen geändert.

Wie berichtet, sollten für das innterstädtische Areal Karl- und Hindenburgstraße mit einer Bauleitplanung neue rechtliche Voraussetzungen und bauliche Regularien geschaffen werden, um das Bauen überhaupt erst zu ermöglichen. Das Landratsamt hatte nämlich die Auffassung vertreten, dieses Areal mitten im Herzen Laichingens müsse wie ein neu zu überplanender Außenbereich behandelt werden, Baugenehmigungen könnten erst danach erteilt werden.

Mit einem klaren Ja beantwortete Bauamtsleiter Günter Hascher jetzt die Frage, ob die Stadt von Wertsteigerungen partizipieren könne. Doch nur unter bestimmten Voraussetzungen, schränkte er ein. Nur wenn das Planverfahren, das zur Wertsteigerung führt, unerlässlich für künftiges Bauen auf dem überplanten Gebiet ist, haben Kommunen die Möglichkeit, im so genannten „konsensualen Städtebaurecht“ über städtebauliche Verträge mit den Grundstückseignern einen Anteil an deren Zugewinn zu erlangen. „Der steht den Kommunen auch zu, weil sie wirtschaftliche Folgelasten, etwa den Ausbau von Infrastruktur wie Kindergärten, hat“, erläuterte Hascher. Doch dann überraschte er die Räte mit einer alles verändernden Neuigkeit: Das Landratsamt ist von seiner ursprünglichen Haltung zurückgetreten: Baugesuche für das betroffene Areal sind genehmigungsfähig, ein Bebauungsplan ist dafür nicht zwingend erforderlich.

Grund für den Standpunktwechsel ist der Bauleitplan aus dem Jahr 1913, der nach wie vor gültig sei. Darauf habe er die Baubehörde im Landratsamt hingewiesen und die teile seine Meinung, berichtete Hascher. Nachdem künftigen Bauvorhaben im Viertel Karl- und Hindenburgstraße nun nichts mehr im Wege stehe, bedürfe es auch keiner neuen Bauleitplanung, war die Überlegung von Bernhard Schweizer (LAB). Doch Hascher und Bürgermeister Klaus Kaufmann winkten ab. Um eine künftige Bebauung in heute gültige, geordnete Bahnen zu lenken, bedürfe es dennoch eines Verfahrens. Obendrein müssten die alten Baulinien, die mittlerweile nicht mehr eingehalten werden könnten, aufgehoben werden und das Problem der ungünstigen Topografie könne damit grundsätzlich gelöst werden. Kaufmann riet dazu, auf moderne Rechtsgrundlagen zu setzen: „Wir wollen unsere Stadt nach heutigen Gesichtspunkten gestalten, nicht nach denen von 1913.“ Eine Bodenwertsteigerung durch einen neuen Bebauungsplan ist derweil ausgeschlossen; die ist durch die bestehende Situation nämlich bereits gegeben. Für die Besitzer hat das eine Umstufung bei der Grundsteuer von A (Agrargrundstücke) nach B (bebaubare und bebaute Grundstücke) zur Folge.

Nutzen für die Allgemeinheit

Eine Entscheidung, ob und wie die Stadt Laichingen grundsätzlich an Bodenwertsteigerungen partizipieren soll, wenn die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, hat der Gemeinderat trotz Anraten von Reiner Fink (BWV) nicht gefällt: „Wenn wir nicht jedes Mal dieselbe Frage erörtern wollen, müssen wir etwas stricken“, sagte er. Bernhard Schweizer betonte, dass es legitim für eine Kommune sei, wenn sie für „einzelne Gutes tue, dass die Allgemeinheit davon ein bissle profitieren darf“. Anton Wenzel (CDU) lobte den Gemeinderat und Bauamtsleiter Günter Hascher: „Toll, dass unsere Vertagung in der letzten Sitzung sowie Ihr Engagement zu einer völlig neuen Situation geführt haben.“