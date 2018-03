Grünflächen Stadt erstellt Kataster für die Pflege der Hecken und Grünanlagen

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

1650 Bäume wurden in Laichingen gezählt bei der Erstellung eines Katasters für die Grünpflege. Es gibt in der Stadt 54,1 Hektar Grünflächen, außerdem müssen auf der Gemarkung viele Feldhecken gepflegt werden, die eine Fläche von 82,3 Hektar einnehmen. Um mehr Planungssicherheit bei der Pflege zu haben, hat die Stadt das Kataster erstellt. Der Gemeinderat wird im Laufe des Jahres darüber zu entscheiden haben, inwieweit der Bauhof in der Grünpflege eingesetzt wird, oder ob Arbeiten ausgeschrieben werden. Der Heckenstreifen auf dem Foto steht vor der Erich-Kästner-Schule, die gelben Winterlinge darunter bedürfen keiner besonderen Pflege, sie blühen jedes Jahr von alleine.