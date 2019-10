Eine amerikanische Wüstenbussard-Dame mit Namen Zora verjagt derzeit Tauben in der Blaubeurer Altstadt. Der Falkner Andreas Schmid aus Bermaringen ist mit Zora nahezu täglich in der Blautopfstadt unterwegs, um an einigen markanten Orten im Stadtzentrum den Tauben Angst einzujagen. In der Gasse hin...