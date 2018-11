Kirche St. Andreas in ungewöhnlichem Licht

St. Andreas in ungewöhnlichem Licht

© Foto: Your Event

Herrlingen / mäh

Die Farben, die Lichtspiele, die Musik. Alles passte wunderbar zusammen bei der Illumination der Kirche St. Andreas in Herrlingen. Marius Winter und Roland Grundner von der Veranstaltungsfirma Your Event haben Bilder, Altäre, Beichtstühle und Bänke am Sonntag für die Aktion ausgeleuchtet – anlässlich des 200-jährigen Bestehens von St. Andreas. Im Anschluss gab es für die etwa 90 Besucher rund um einen wärmenden Feuerkorb vor dem Hauptportal Glühwein, Punsch, lecker Schmalzbrot und Zeit, sich über das Gesehene auszutauschen. Mit der Illumination endeten die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen von St. Andreas. Deren Höhepunkt war ein Festgottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst im Oktober.