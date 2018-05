Kinder Spiel und Spaß unter freiem Himmel

Von Beate Reuter-Manz

Endlich hat es geklappt! Das Dietenheimer Pfingstvergnügen für daheimgebliebene Kinder konnte gestern als Freiluft-Veranstaltung starten. „Einfach super. So haben wir uns das gewünscht“. Die Sozialarbeiterinnen Anke Zwick und Dilara Bodammer kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Sie sitzen auf einer Bierbank, lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen und können es gar nicht fassen, wie entspannt es zugeht, obschon mehr als 30 Kinder am Spielen und Toben sind.

Die „Aktionstage“, ein Ferienangebot der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund (IB), gibt es bereits seit vielen Jahren. Früher auf dem Multifunktionsplatz am Ortsausgang angesiedelt, wird das Angebot seit drei Jahren beim neuen Jugendhaus auf dem Schulcampus ausgerichtet. „Nur bislang wussten wir nicht, wie perfekt dieser Standort tatsächlich ist. Es hat immer geregnet und wir mussten in die Sporthalle ausweichen“, erzählt Sozialpädagoge Jochen Frajhaut, der an beiden Tagen auf ein eingespieltes Team aus festen und ehrenamtlichen Helfern zurückgreifen kann.

In der Tat scheint das überschaubare Areal bei Grundschule und Stadthalle wie gemacht zu sein für diese Zwecke. Christine Baur vom IB hat im Schatten des Mensa-Gebäudes ihren Verpflegungsstand aufgebaut. Um die Mittagszeit wird er von hungrigen und durstigen Kindern gestürmt. Die Pfannkuchen, süß und salzig, sind längst ein Markenzeichen der Aktionstage. „30 Eier und fünf Kilo Mehl müssten eigentlich reichen für zwei Tage“, sagt Baur. Etwas weiter, im Schatten unter einem Baum, lassen sich zwei Mädchen und drei Buben nicht einmal vom verführerischen Duft der Pfannkuchen ablenken. Konzentriert arbeiten sie mit Schwemmholz.

Eine große Kiste voller Hölzer hat Christine Baur für dieses Bastelangebot an der Iller und am Bodensee gesammelt. Umwickelt mit bunter Wolle, machen die grauen, knorrigen Stöcke in der Tat etwas her. „Der kommt in mein Zimmer. Vielleicht als Mobile“, überlegt die neunjährige Maria. Gabriele Winnefeld, Honorarkraft im Dietenheimer IB-Frauencafé, ist die „Chefin“ an diesem Tisch. Die studierte Innenarchitektin, erstmals Helferin beim Dietenheimer Ferienangebot, zeigt sich begeistert. Nicht nur von den vielen Kunstwerken, die in dieser außergewöhnlichen Bastelstunde entstehen.

Lob für die Teilnehmer

„Die Kinder sind alle so wohlerzogen und lieb zueinander. Das hätte ich nie gedacht“, lobt die Ulmerin. Dem kann Jana Bischof, vom Rathaus abbestellte Auszubildende, nur zustimmen. Sie betreut die Mandala-Station, wo mit Eifer gemalt wird. „Das verschenke ich, wenn der nächste Geburtstag kommt“, kommentiert Hannes (9) sein farbenprächtiges Bild. Kreatives, Sport und Spiel: Diese Mischung kommt bei den Buben und Mädchen an. Während die einen endlich ausladend Platz haben für riesige Kreidebilder auf dem Asphalt, üben sich andere im Bogenschießen, hüpfen Seil, testen Pedalos oder versuchen sich auf der Slackline.

„Wir müssen kaum eingreifen. Die beschäftigen sich alle selber“, freut sich Anke Zwick. „Noch keinem war bisher langweilig“, fügt Dilara Bodammer hinzu. Wäre das der Fall, hätten die Sozialpädagogen natürlich noch einige Trümpfe in petto: eine Button-Maschine oder Schminken zum Beispiel.

Doch vorher stehen, ebenfalls traditionell, noch spannende Turniere im Fußball, Tischtennis und Basketball auf dem Programm. Die dunklen Wolken, die sich am Nachmittag am Himmel auftürmen, können der beliebten Feriensause zumindest an Tag eins nichts mehr anhaben.