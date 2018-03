Prävention Spiel erklärt Kindern die Krankheit Diabetes

Erbach / Teresa Lorenz

Die Gesundheit selbst in die Hand nehmen: Entwickler des „Zucker-Quiz“ haben Erbacher Schülern ihr Spiel vorgestellt.

„Ich erzähle euch eine Geschichte, die einem von euch vielleicht, vielleicht auch passieren könnte.“ So führt Wolfram Brändle, ein mächtiger Mann im Hawaiihemd, die 26 Jungen und Mädchen der Klasse 4 b an den medizinschen Hintergrund des neuen Spiels heran. Mit seinem Mitstreiter Dr. Johannes Link, Chirurg am Universitätsklinikum Ulm, war Brändle, selbst Diabetes-Patient, am vergangenen Donnerstag an die Schillerschule in Erbach gekommen, um dort den Prototyp von „Das gesunde Zucker-Quiz“ zu testen.

Die Geschichte ist eine, die immer mehr Menschen in Deutschland passiert. „Mein Lieblingsgetränk früher war Coca Cola. Vier oder fünf Flaschen habe ich davon jeden Tag getrunken“, erzählt Brändle. Den Viertklässlern werden die Augen groß. Zu viel gegessen habe er, geraucht „und geschafft wie wild“. Bis er schließlich bei Johannes Link gelandet sei. Der Arzt steht am „Ende der Reihe“, wie er selbst es ausdrückt. Zu ihm kommen die Menschen, wenn es oft schon zu spät und der Diabetes so weit fortgeschritten ist, dass operiert, manchmal amputiert werden muss.

„Wenn ihr euch das Knie aufschlagt, was ist dann?“, fragt Link. „Es tut weh“, sagt jemand. Bei Diabetes sei das anders, erklärt Link. „Das Problem ist, dass Diabetes gar nicht weh tut.“ Mit vielen Bildern erklärt der Mediziner die Krankheit mit dem schwierigen Namen. Der Körper wird zu einer großen Stadt, die Zellen zu ihren vielen kleinen Häusern, der Zucker zum Brennstoff für die Heizungen und Kamine.

Stück für Stück gesund

„Schachtel aufmachen, Würfel und Karten rausnehmen, anfangen“, so beschreibt Wolfram Brändle das Spielkonzept. Der Ablauf ist einfach gehalten: Jeder Spieler hat eine Legetafel vor sich liegen, die ein krankes Männchen zeigt. Reihum würfeln die Kinder und lesen dann ihrem Gegenüber ein Fragekärtchen in der gewürfelten Farbe vor.

„Wie kann man am schnellsten abnehmen?“, lautet eine Frage. „A: Treppen laufen, B: Aufzug fahren, C: Rolltreppe fahren.“ Die Viertklässler müssen kichern. Wer die richtige Antwort weiß, darf sich ein Legekärtchen nehmen und es auf seine Tafel platzieren. Das kranke Männchen wird so Stück für Stück gesund. Wer fertig ist, hat aber keineswegs schon gewonnen. Er muss weitere Fragen beantworten und „gesund bleiben“ – wie im richtigen Leben.

Zwei Jahre tüftelten Dr. Link und mehrere Mitglieder der Familie Brändle mit weiteren Ärzten und Pädagogen an einem Präventionsspiel für Kinder. Grafiker Benjamin Brändle, der Sohn von Diabetes-Patient Brändle, entwickelte das Design. Ein langer Prozess: Das Spiel sollte „fachlich einwandfrei sein und pädagogisch stimmen“, dabei „niemanden vorführen“, sagt Wolfram Brändle.

Hoher Anspruch

Der Anspruch der Spielentwickler ist hoch: Gesundheitsbewusstsein soll das Spiel fördern, Lesefähigkeit und Hörverstehen, Integration und Inklusion. Laut Lehrerin Mona Schweizer ist der Plan aufgegangen: „Ich glaube, dass sie von den Kindern genau das Feedback bekommen haben, das sie sich gewünscht haben.“

Für die Spielentwickler gilt es nach der positiven Rückmeldung der Schüler und Lehrer nun, Sponsoren zu finden. Denn das Zucker-Quiz soll bald an alle Schulen in Deutschland verteilt werden, um eine frühe Aufklärung über die Risiken eines ungesunden Lebenswandels voranzutreiben. Wolfram Brändle fasst es so zusammen: „Was wir doch alle wollen, ist, dass diese jungen Leute, unsere Zukunft, nicht unter dieser Seuche leiden müssen.“