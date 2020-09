Ab Montag, 14. September 2020, wird der Fahrbahnbelag auf der L1170 zwischen Bernstadt und Langenau erneuert. Daher wird die Strecke bis voraussichtlich 2. Oktober voll gesperrt. Das teilte das Regierungspräsidium Tübingen am Donnerstag mit.

Die Baukosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf etwa 625.000 Euro und werden vom Land getragen.

So umfahrt ihr die Sperrung

Der Verkehr von Bernstadt kommend in Fahrtrichtung Langenau wird am Ortsausgang von Bernstadt auf der K7303 nach Hörvelsingen weiter über die K7302 nach Albeck und über die L1079 zurück zur L1170 geleitet. Die Umleitung des Verkehrs von Langenau in Fahrtrichtung Bernstadt erfolgt über die gleiche Strecke.