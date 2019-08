Der Bahnübergang in Blaustein-Klingenstein und damit die B28 ist von Freitag, 30. August, ab 7 Uhr morgens bis Montag, 2. September, voraussichtlich bis 22 Uhr komplett gesperrt. Das teilt die Stadt Blaustein mit. Das bedeutet für Auto-, Lastwagen- und Motorradfahrer, dass sie in dieser Zeit eine Umleitung fahren müssen.

Achtung: Tempo 30 und Umleitung während der Sperrung

Autofahrer werden sowohl in Richtung Ulm als auch in Richtung Blaubeuren über die Ottostraße in Klingenstein und über Arnegg geführt. Die Stadt weist explizit darauf hin, dass während der Sperrung andere Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten. Soll heißen: In Arnegg gilt Tempo 30. Die Schilder stehen schon bereit.

Viele Geschwindigkeitskontrollen bei vorheriger Sperrung

Bei einigen Autofahrern werden dabei sicher unangenehme Erinnerungen wach: Im Jahr 2015 war die B28 fast acht Monate lang gesperrt, die Umleitung führte ebenfalls über Arnegg. Damals wurde die Geschwindigkeit häufig kontrolliert, es gab etliche – teure – Bußgeldbescheide.

Fußgänger und Radfahrer kommen durch, Bushaltestellen werden verlegt

Der Schwerlastverkehr wird laut der Mitteilung weiträumig umgeleitet. Für Fußgänger und Radfahrer wird am Klingensteiner Bahnübergang ein Behelfsübergang eingerichtet. Die Bushaltestellen in dem Bereich werden laut Stadt vorübergehend verlegt.

Darum wird der Bahnübergang in Blaustein gesperrt

Am Bahnübergang muss nach Angaben von Jens Rauschan der gesamte Belag der Bundesstraße abgenommen werden, um die darunter liegenden Gleise sanieren zu können. Der Ingenieur arbeitet bei der Firma Willke Rail Construction, die von der Deutschen Bahn mit der Gleissanierung beauftragt ist. Eine solche sei in etwa alle zwei Jahre notwendig, sagte Rauschan weiter. Je nachdem natürlich, wie stark eine Zugstrecke befahren ist.

Wie lange soll die Sperrung dauern?

Er geht davon aus, dass die Sperrung des Bahnübergangs am späten Montagabend aufgehoben werden kann. Tagsüber werde die Bundesstraße in dem Bereich neu asphaltiert. Dann müsse der Belag trocknen und aushärten. Bei halbwegs normalen Temperaturen werde das gegen 22 Uhr der Fall sein.

