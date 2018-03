Ermittlungen Speichelprobe führt zu Verdächtigem

Ulm / Petra Laible

In einem Regionalzug zwischen Geislingen und Amstetten hat im vergangenen Jahr ein damals unbekannter Mann zwei junge Frauen sexuell belästigt und in einem Fall bedroht und beraubt. Die Frauen zeigten den Vorfall bei der Polizei an und beschrieben den Täter. Nun wurde ein Verdächtiger ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm gestern mit.

Das Amtsgericht Ulm erließ gegen den 21-Jährigen Haftbefehl. Der Pakistaner wurde am 9. März in seiner Unterkunft in einer Gemeinde im Alb-Donau-Kreis festgenommen und befindet sich seither in einer Haftanstalt. Die Polizei durchsuchte sein Zimmer, stellte Telefon und Computer sicher. Diese werden ausgewertet.

Während einer Zugfahrt zwischen Geislingen und Amstetten war im Februar 2017 eine junge Frau gegen 21 Uhr von einem Mann angesprochen und nach dem nächsten Halt gefragt worden. Dann trat er in ihre Sitzreihe und manipulierte an seinem Glied. In Amstetten stieg er aus.

Einen Tag darauf saß eine 23-Jährige in der Regionalbahn nach Ulm allein im Wagon. Zwischen Geislingen und Amstetten sprach sie ein Unbekannter an und verlangte sexuelle Handlungen. Als sie sich wehrte, bedrohte er sie mit einem Messer und fasste sie unsittlich an. Dann stahl er ihren Geldbeutel und stieg in Urspring oder Amstetten aus.

DNA-Spuren stimmen überein

Die Polizei sicherte in den Zügen akribisch Spuren. Die Auswertung ergab, dass beide Taten von demselben Mann begangen worden waren. Das zuständige Gericht ordnete deshalb DNA-Reihenuntersuchungen an. Zunächst im Raum Amstetten, in einer zweiten Phase im weiteren Umfeld, sagte Polizeisprecher Wolfgang Jürgens. Polizeibeamte nahmen bei etwa 130 Menschen freiwillige Speichelproben. Darunter war auch der mutmaßliche Täter. Seine Speichelprobe stimmte mit den im Zug gesicherten DNA-Spuren überein.