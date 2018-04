Parteien SPD Ulmer Alb will mehr Profil zeigen

Dornstadt / Roland Schütter

Paul Anhorn (Dornstadt) steht weiter an der Spitze des SPD-Ortsvereins Ulmer Alb/Oberes Lonetal, zu dem die Gemeinden Altheim/Alb, Amstetten, Beimerstetten, Bernstadt, Breitingen, Dornstadt, Holzkirch, Lonsee, Neenstetten, Weidenstetten und Westerstetten gehören. In der Jahreshauptversammlung im Gasthof „Zum Kreuz“ wurden auch die anderen Vorstandsmitglieder auf zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt: Stellvertreterin Monika Späth (Dornstadt), Kassiererin Lisa-Marie Späth (Beimerstetten) und Schriftführerin Regine Lieb (Lonsee).

31 Mitglieder hat der Ortsverein, allein am Versammlungstag traten zwei der vier neuen Mitglieder ein. „Bei uns gab es keinen Widerstand gegen die GroKo und keine Austritte“, berichtete der Vorsitzende. Er skizzierte die Anstrengungen im Bundestagswahlkampf – doch leider habe man viele unsichere Wähler nicht erreicht. Lisa-Marie Späth präsentierte gesunde Finanzen.

Kuchen essen, über Politik reden

In Anwesenheit des neuen Kreisvorsitzenden Julius Bernickel (Ehingen) und seines Vorgängers Bernhard Gärtner setzten die Genossen das gewählte Tagesmotto „Demokratie ganz nah“ um. Bei selbstgebackenem Kuchen wurde über die große und kleine Politik diskutiert. Zum Beispiel über die AfD: Mit dieser polternden und provozierenden Partei wurden die 15 bis 20 Prozent in der Gesellschaft bisher versteckten Nazis hoffähig gemacht, sagte ein Teilnehmer. Ganz wichtig ist vielen die Erneuerung der SPD-Parteistrukturen. Julius Bernickel sagte: „Da muss alles auf den Prüfstand.“ Außerdem fand er: „Wir müssen neue Wege finden, um wieder in das Gespräch zu kommen.“ Themen wie schlechte Rentenabsicherung von Frauen oder Vorsorge/Betreuung könnten dabei helfen. Überhaupt müsse die SPD viel mehr darstellen, was sie erreicht habe. „In so vielen Entscheidungen ist SPD-Politik drin, aber keiner bekommt es mit“, war die einhellige Meinung – die Klara Dorner, die SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, bestätigte: Ob bei beruflichen Schulen, der Mitwirkung der Jugend in den Kommunen oder bei der Hospizarbeit, immer sei die SPD Impulsgeber gewesen.

Lisa-Marie Späth und Paul Anhorn stellten schließlich die Arbeit der Gemeinderatsfraktionen in Beimerstetten und Dornstadt vor. Dem Vorsitzenden des Ortsvereins missfällt unter anderem, dass sich Gemeinden immer mehr nach Investoren richten müssten. „Andere geben das Geld und bestimmen, wir als Kommune machen dann nur noch den passenden Bebauungsplan dazu.“