Hasan Sen will für die SPD in den Bundestag. Das hat der Illerkirchberger in einem Schreiben an die Mitglieder der beiden Kreisverbände Alb-Donau und Ulm bekanntgegeben. Damit bewirbt sich der Bauunternehmer um die Nachfolge von Hilde Mattheis im Wahlkreis 291. Die 66-Jährige ist seit 2002 für...