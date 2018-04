Hilfe Soziales Schaufenster reich bestückt

Laichingen / Von Christina Kirsch

Der Ortskrankenpflegeverein (OKV) bündelt eine Vielzahl von sozialen Einrichtungen, die von den Laichingern nicht nur angenommen werden, sondern den Verein auch an die Grenzen seiner Kapazität bringen. Das machte der geschäftsführende Vorstand Bernhard Schweizer bei der Hauptversammlung im Laichinger Alban Plus deutlich. Dem erhöhten Arbeitsaufwand in der Geschäftsstelle habe man bereits mit der Erhöhung der Stundenzahl Rechnung getragen, sagte der Vorsitzende in seinem Bericht.

Aus der seit 2014 bestehenden Demenz-Initiative wurde unter dem Namen „OKV Zuhause“ eine Konzeption für den häuslichen Betreuungsdienst entwickelt. 2017 seien 500 Betreuungsstunden geleistet worden, 2018 wurden bis jetzt schon 143 Betreuungsstunden gezählt, berichtete die Verantwortliche Heike Steißlinger. Derzeit werden elf Kunden betreut. Heike Steißlinger freut sich, dass „OKV Zuhause“ mittlerweile auch eine Männerbetreuung anbieten kann. Vier Männer unterstützen andere Männer, beispielsweise indem sie sie zum Schwimmen begleiten oder ihnen beim Ankleiden helfen. Auch Männergespräche würden sich entwickeln, sagte Heike Steißlinger.

Fahrdienste sind Erfolgsmodell

Ein Erfolgsmodell ist auch das OKV-Mobil, bei dem sich 20 ehrenamtliche Fahrer darum kümmern, dass Senioren zu Ärzten, Therapeuten oder zum Einkauf gefahren werden. Die Geschäftsstellenleiterin Manuela Böger berichtete von wöchentlich bis zu 15 Fahrten, die von der Geschäftsstelle mit zwei Autos organisiert werden.

Unter dem Dach des OKV befinden sich aber auch andere Einrichtungen wie die Außenstelle für Schuldner-, Sucht-, Lebens- und Migrationsberatung. In dieser Vielfalt zeige sich das, was unter dem „sozialen Schaufenster“ zu verstehen sei, meinte Bernhard Schweizer. Diese Netzwerke kämen der bürgerlichen und kirchlichen Gemeinde zugute. So kann die Schuldnerberatung Laichinger Alb zwischenzeitlich auf mehr als fünf Jahre intensive Tätigkeit zurück blicken. Hinter den Aktenordnern seien oft tragische menschliche Schicksale versteckt, meinte Bernhard Schweizer. Elena Slatinac und Karl-Heinz Brannath sei es gelungen, allen, die um Hilfe baten, einen Lichtstreifen am Horizont zu verschaffen.

Die „Diakonie Plus“, bei der die Beteiligten Zeit verschenken, wird stark in Anspruch genommen. Die Einsatzstunden wurden von 450 auf 400 reduziert, um zukünftig finanzielle Mittel für die übrigen Vorhaben des OKV zur Verfügung zu haben. Bernhard Schweizer verwies auch auf die soziale Beratung bleibeberechtigter Personen, die seit Frühjahr 2015 von Sibylle Zachel durchgeführt wird.

Der Steuerberater Jürgen Sternemann gab den Bericht zum Wirtschaftsjahr 2017 ab. Darin sind die Erlöse aus dem OKV-Mobil mit 36 743 Euro der größte Einnahmeposten. Insgesamt konnten die Einnahmen auf 127 576 Euro gesteigert werden (2016: 108 406 Euro). Neu sind dabei die Einnahmen aus dem OKV-Zuhause. Trotz neu dazu gekommener Projekte ist das Vermögen des Vereins stabil.

Ein Diskussionspunkt war am Ende der Versammlung die zukünftige Förderpraxis. Man müsse die Leistung von derzeit 300 Euro pro Mitglied deutlich zurückfahren, um die Gemeinnützigkeit des Vereins nicht zu gefährden, erläuterte Schweizer. Für 2018 wird letztmalig der hohe Betrag ausgeschüttet. Von 2019 an wird die Maximalförderung 40 bis 50 Euro betragen.