Engagement Sozialer Förderverein wird zum Erfolgsmodell in Amstetten

Amstetten / Thomas Hehn

Ortsbaumeister Manfred Werner kam kaum nach mit dem nächsten Bild am Beamer, als Heinrich Schmohl in der jüngsten Sitzung des Amstetter Gemeinderates einen Rechenschaftsbericht zu den Aktivitäten des Sozialen Fördervereins im vergangenen Jahr ablegte. Neben regelmäßigen Angeboten wie gesundes Frühstück an der Schule, AJA-Cafe und Offener Mittagstisch organisierte der Verein rund 20 Veranstaltungen für Jung und Alt in der Gemeinde. Die GZ berichtete über die meisten Angebote.

Ausstellung „Demensch“

In diesem Jahr will der Förderverein weiter aktiv bleiben. Unter anderem ist ein Erste-Hilfe-Kurs für akute gesundheitliche Notfälle bei Babys und Kleinkindern geplant. Außerdem soll es im Frühjahr in Kooperation mit dem Hospizverein „Eleison“ unter dem Titel „Demensch“ eine Ausstellung zum Thema Demenz im Rathaus geben.

Der Gemeinderat war beeindruckt und honorierte Schmohls Bericht mit anerkennendem Beifall. Derzeit hat der Verein 123 Mitglieder. Schmohl hofft, dass es noch mehr werden und hatte zur Sitzung gleich die entsprechenden Aufnahmeformulare mitgebracht.

Wesentlich kürzer war der Bericht von Bürgermeister Johannes Raab über die Aktivitäten der von Gemeinderat Walter Sigloch vor vier Jahren ins Leben gerufenen Bürgerstiftung. „Ich kann Ihnen nur die Kontostände mitteilen. Aktivitäten gab es keine“, räumte der Bürgermeister ein. Demnach verfügte die Stiftung zu Beginn 2017 über ein Kapital von 54 577 Euro. Nach Zuwendungen in Höhe von 2643 Euro und einer Ausschüttung von 5831 Euro an die Helfer-vor-Ort-Gruppe betrug der Kontostand Ende 2017 unterm Strich 51 289,51 Euro. 2018 kamen Spenden in Höhe von 1425,65 Euro hinzu. Damit beträgt das aktuelle Vermögen 52 715,16 Euro.

Zinsen bremsen Stiftung

Die jüngste Sitzung des Kuratoriums, dem neben dem Bürgermeister als Vorsitzenden noch Gemeinderat Walter Sigloch, HMD-Werksleiter Thorsten Kirchmayer und Ex-Geschäftsführer Albrecht Braun von der ortsansässigen Firma Braun Steine angehören, fand im Juli 2017 statt.

Dass die Bürgerstiftung auch sonst nur wenig aktiv war, liegt unter anderem an ihren Statuten: Stiftungen dürfen eigentlich nur Erträge aus ihrem Stiftungskapital für die in der Satzung festgelegten Zwecke ausschütten. Angesichts der schon seit Jahren „bescheuerten Zinslage war da bisher leider nicht viel möglich“, bedauerte Sigloch.