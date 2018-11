Schelklingen Feuerwehr: Sorgen um die Mannschaftsstärke

Schelklingen / Joachim Schultheiß

Die Feuerwehrabteilung Stadt Schelklingen hielt ihre Hauptversammlung im Sportheim ab.

Um die Mannschaftsstärke und die Tagesverfügbarkeit der Schelklinger Feuerwehr, Abteilung Stadt, sorgen sich Bürgermeister Ulrich Ruckh und Abteilungskommandant Thomas Gaus. Man ergreife Maßnahmen, sagte Gaus auf der Hauptversammlung der Wehr im Sportheim. Quereinsteiger bei der Feuerwehr gebe es kaum. Daher baue man die Jugendfeuerwehr aus.

Das gut aufgestellte Betreuerteam verfüge mit Nadine Bednar jetzt über eine ausgebildete Jugendwartin. „Ich bin stolz, dass ich eine sehr gut ausgebildete Mannschaft hinter mir habe“, sagte Gaus. Sein eigener schwerer Arbeitsunfall dieses Jahr habe gezeigt, wie wichtig Hilfeleistung sei. Er berichtete vom Ausflug zusammen mit der Abteilung Hütten nach Obervellach in Kärnten.

Schriftführer Torsten Kenzelmann präsentierte Statistiken: 75 Mitglieder ist die Abteilung stark, aktive Feuerwehrleute sind es aber nur 23. In der Jugendfeuerwehr sind 27 Kinder und Jugendliche engagiert. Im Laufe des Jahres absolvierten drei Feuerwehrleute einen Lehrgang. Zu 27 Einsätzen wurde die Wehr im Jahr gerufen; acht weniger als im Vorjahr. Die Differenz beruht darauf, dass die Fehlalarme von acht auf einen abgebaut werden konnten.

Durchschnittlich 13 Wehrleute nahmen an den Einsätzen teil. Laut Kenzelmann ist dies ein beachtlicher Wert. Insgesamt kam die Abteilung so auf 544 Einsatzstunden. Kenzelmann wies auf die Wichtigkeit einer hohen Tagesverfügbarkeit hin. Insgesamt zehn Einsätze seien tagsüber, also während der Arbeitszeit, gewesen.

Überschuss erwirtschaftet

Paul Schleicher, Leiter der Hornisten, Kanoniere und der Altersabteilung, berichtete von Aktivitäten wie dem jährlichen Auftritt der Hornisten bei der Floriansmesse in Ehingen. Den Kassenbericht des neuen Kassierers Manuel Trost verlas wegen dessen Abwesenheit Kommandant Gaus. Demzufolge wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Überschuss von 1836 Euro erwirtschaftet. Kassenprüfer Markus Gehring bescheinigte einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Ruckh beantragte die Entlastung der Abteilungsführung, was einstimmig geschah. Auch Ruckh sorgt sich wegen der Tagesverfügbarkeit. Paul Schleicher wurde vom Kommandanten nach 47 Jahren im aktiven Dienst wegen Erreichens des 65. Lebensjahrs verabschiedet. Er erhielt eine Urkunde und ein Geschenk.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr wurde Marc Huber geehrt, für jeweils 15 Jahre Florian König, Patrick Heinrich, Gerhard Kästle und Martin Keller – teilweise in Abwesenheit. Gesamtkommandant Alexander Högerle bedankte sich bei Firmen, die Feuerwehrleute während der Arbeitszeit zu Einsätzen gehen lassen.

Das könnte dich auch interessieren