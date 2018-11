Bürgerwerkstatt Sommerdrama soll sich in Sommermärchen verwandeln

Ersingen / Michael Seefelder

Seit vielen Jahren sorgt die Situation im Ersinger Seengebiet für Frust. Naturschützer, Spaziergänger, Badegäste, Feiernde, Fischer, Landwirte und weitere Gruppen haben teils schwer miteinander zu vereinbarende Interessen, die sie an und um die Gewässer gewahrt sehen wollen. Hinzu kommen unterschiedliche Eigentumsverhältnisse, die eine Lösung mancher der Konflikte erschweren. Dabei geht es unter anderem um die Themen Ruhestörung, Renaturierung, Müll, Parkplätze, Hochwasser, Verkehrsbelastung und Hundekot. Nun soll ein konstruktiver Prozess helfen, die Kritikpunkte und Ideen der Betroffenen zu sammeln und für alle tragbare Entscheidungen zu treffen.

Zum Auftakt fand nun die erste öffentliche Bürgerwerkstatt im Ersinger Dorfgemeinschaftshaus statt. Der Erbacher Bürgermeister Achim Gaus gab den zahlreichen Besuchern einen Überblick über die verzwickte Gemenge­lage. „Die Seen beschäftigen uns seit vielen Jahren“, sagte Gaus. Eigentlich sei das Freizeitgebiet in Ersingen sehr attraktiv. Doch es gebe viele unterschiedliche Nutzungen und somit Reibungspunkte. Das alles sorge dafür, „dass alle unzufrieden sind“.

Der Ersinger Ortsvorsteher Werner Miller zeigte die Eigentumsverhältnisse an den drei Baggerseen und zwei Fischerseen auf und beschrieb, was bereits getan wurde, um die Situation zu verbessern: unter anderem Tempo 30 am dortigen Sportgelände, ein Parkverbot zwischen den Seen und Kontrollen durch das Ordnungsamt und die Polizei. Das alles führe jedoch „nur teilweise zum gewünschten Ergebnis“, sagte Miller. Michaela Winkler vom Arbeitskreis Baggersee sagte gegenüber der SÜDWEST PRESSE, dass sich die Zustände in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert hätten. Die von Bürgern ins Leben gerufene Gruppierung fordert unter anderem mehr Sicherheit und Sauberkeit, freie Rettungswege, Parken nur auf ausgewiesenen Flächen und ein Ende der nächtlichen Ruhestörungen. Im Naherholungsgebiet herrsche derzeit „Anarchie“, berichtete Winkler. „Uns geht es jetzt um eine Lösung. Wir wollen, dass das endlich vom Tisch ist.“

Moderiert wurde die Veranstaltung von Ute Kinn vom Büro Grips, die schon bei der Verkehrsplanung in Erbach mit ins Boot geholt wurde. Sie hatte Helfer dabei, die an drei Dialogecken die Kritikpunkte und Lösungsideen der Besucher sammelten. Jeder bekam einen kleinen grünen Punkt, den er auf eine Karte des Ersinger Seengebietes aufkleben konnte, um damit zu markieren, an welcher Stelle es aus seiner Sicht unbedingt Handlungsbedarf gibt. Dass die Punkte an solch unterschiedlichen Stellen geklebt wurden, unterstrich die vielfältigen Interessen, die im Spiel sind.

Moderatorin Kinn fasste ihre Eindrücke aus der ersten Bürgerwerkstatt zusammen: „Ein Akzeptieren des Vorgehens ist da, aber auch die Forderung, dass das jetzt schnell gehen muss.“ Sie versprach, dass alle Beiträge und Argumente ordentlich dokumentiert und gebündelt werden. Ein Besucher brachte auf den Punkt, was wohl alle Beteiligten wollen: Er hatte auf einen Zettel in der Dialogecke geschrieben, dass das Sommerdrama 2018 sich in ein Sommermärchen 2019 verwandeln solle.