Ohne Pause, ohne Zugabe. Kabarettist Django Asül war am Samstagabend auf der Sommerbühne am Blautopf in Blaubeuren schneller als der nächste Regenschauer. Und er war der einzige, der ein Dach über dem Kopf hatte. Das Publikum hatte sich mit Capes und Planen wetterfest eingerichtet. „Wie nennen die das hier?“ fragte der Kabarettist noch im Sprint auf die Bühne. „Sommer irgendwas? Also Satire pur“.

Ja, der Sommer lässt zu wünschen ...