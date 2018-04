Wirtschaft Solidpro verdoppelt sich in Langenau

Langenau / KARIN MITSCHANG

Ein klares Bekenntnis zum Standort der Zentrale: In Langenau sollen bei der Firma Solidpro in einem Neubau – eine Verdopplung zum bisherigen, allerdings mit drei Geschossen zu den Bahngleisen hin – auch 3-D-Drucker für Metallteile vertrieben werden. Bisher setzt die Spezialfirma an Kunden wie zum Beispiel Gardena aus Ulm HP-Drucker ab, die mittels Kunststoffpulver aus Polyamid ihre Produkte herstellen können. Die im östlichen Gewerbegebiet in Langenau seit 2008 ansässige Firma, die seit 21 Jahren besteht und seit 2010 der Bechtle-Gruppe angehört, hat 2017 mit 170 Mitarbeitern an zwölf Standorten einen Umsatz von 40,9 Millionen Euro erwirtschaftet, wie auch der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel beim Besuch erfuhr. Mit ihm waren Bürgermeister Daniel Salemi, der Beigeordnete Christoph Schreijäg und die Fraktionsvorsitzenden Helga Mack (CDU) und Rainer Hinkelmann (SPD) zu Gast. Solidpro investiert in Langenau rund vier Millionen Euro, will sich um bis zu 70 Mitarbeiter vergrößern. Die Firma hofft auf einen Einzug in den Neubau im zweiten Quartal 2019.

Nach einer Präsentation führten der Firmengründer und heute angestellte Geschäftsführer, Werner Meiser, die kaufmännische Leiterin Natalia Schwarzkopf sowie Steffen Hägele (Vertrieb) die Gäste durch die Schulungs- und Büroräume sowie in den Showroom, wo eine Miniatur der Freiheitsstatue, ein kleiner Motor und sogar eine Brille, ein Messer sowie verzahnte Getriebeteile gedruckt wurden.

Bis zu 130 Teilnehmer aus dem 5000 Kunden umfassenden Klientel aus verschiedensten Branchen werden täglich an den verschiedenen Standorten unter anderem in dem Produkt „Solidworks“ oder auch zu Sicherheitsthemen geschult. „Früher waren 3-D-Drucker unbezahlbar und nur schwer zu bedienen, da hat sich in den vergangenen 25 Jahren viel getan“, sagte Hägele, der von 25 Prozent Steigerung des Absatzes in der 3-D-Druck-Branche 2017 sprach und der 2018 international eine ähnliche Steigerung erwartet. Die Kunden stellen mit den 300 000 Euro teuren Geräten etwa Prototypen und Vorserien her. Sie können mittels Software, die teils von der Firma „InduSim“ – Untermieter bei Solidpro – kommt, zum Beispiel Masse, Gewicht und Festigkeit von gewünschten Bauteilen optimieren.

Die Gäste zeigten sich beeindruckt: „Das war ein super spannender Vormittag, ich freue mich, dass Solidpro hier in Langenau Zukunft schaffen will“, sagte Manuel Hagel. Die Botschaft, die er mitgenommen habe, sei, dass eine sich verändernde Welt mehr Chancen als Risiken schaffe. Geschäftsführer Meiser zeigte sich zuversichtlich, dass die Baugenehmigung für die Erweiterung bald kommt.