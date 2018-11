Regglisweiler Solidarität mit Kindern in der Ukraine

Regglisweiler / MICHAEL SEEFELDER

Lichter symbolisieren Hoffnung, spenden Licht und Wärme. Sie können auch ein Zeichen der Solidarität mit Menschen sein, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Das demonstrierten am Samstag eindrucksvoll die 1000 Kerzen, die den Platz vor dem Seniorenheim St. Maria in Regglisweiler in ein wahres Lichtermeer verwandelt haben. Die Illumination, die im Zuge der Aktion „Eine Million Sterne“ von Caritas International stattfand (siehe Infobox), sollte auf die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine aufmerksam machen, die infolge des Krieges unter der dramatischen Wohnungsnot leiden.

Organisiert wurde die besinnliche Stunde mit Ansprachen, Meditationen, Liedern und Gebeten von der Theresia-Hecht-Stiftung, Trägerin des Pflegeheimes, den katholischen und evangelischen Kirchen in Dietenheim, Regglisweiler, Illerrieden und Balzheim sowie dem Kloster Brandenburg. Rund 100 Menschen waren gekommen, um die festliche und romantische Atmosphäre zu genießen.

Bei der dazugehörigen Spendenaktion kamen 633 Euro zur Linderung der Not in der Ukraine zusammen. Schwester Veronica Haug sagte: „Durch unsere Lichtaktion verbinden wir uns mit den Menschen in der Ukraine und fühlen uns mit ihnen solidarisch.“ Sie lud die Anwesenden ein, Augenblicke der Stille zu genießen. Pfarrer Thomas Breitkreuz, der für seinen terminlich verhinderten katholischen Kollegen Gerhard Bundschuh eingesprungen war, erinnerte an Jesus, der uns den Auftrag gebe, „Licht in die Dunkelheit zu bringen und Licht der Hoffnung anzuzünden“.

Gemeindereferentin Michaela Heger sprach eine Meditation über eine Kerze. „Ein Licht, das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der Welt“, sagte Heger. Grundschulkinder aus Regglisweiler und aus der St.-Fidelis-Jugendhilfe-Einrichtung bei Riedlingen hatten die 1000 Gläser für die Aktion bemalt.

Konfirmanden zünden Kerzen an

Entzündet wurden die Kerzen von Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde. Dietenheims Bürgermeister Christopher Eh, Schirmherr der Aktion, brachte schließlich gemeinsam mit der kleinen Lilian die 1000. Kerze zum Brennen. Eh ging auf die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine ein, wo 2,5 Millionen Menschen seit dem Jahr 2014 ihr Zuhause verloren hätten. „Auch in unserer reichen Gesellschaft hier in Deutschland und sogar bei uns in Dietenheim ist dies ein Thema, wie auch die Zahl der Obdachlosen in unserer Region beweist“, sagte der Bürgermeister.

Schwester M. Veronica Haug betonte im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE, dass die Mitarbeiter des Seniorenheims mit großem Einsatz dafür gesorgt hätten, dass die Aktion auch für die Heimbewohner erlebbar werden konnte. Sie hätten extra den üblichen Abendablauf geändert. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von einem Bläserensemble aus Dietenheim und Balzheim und dem Kinderchor aus Regglisweiler. Für die Besucher gab es alkoholfreien Punsch und Kuchen, den der Heimbeirat von St. Maria gebacken hatte.