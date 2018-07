Umwelt Soja-Experiment auf sechs Quadratmetern

1000-Gärten-Projekt setzt auf klassische Züchtung

Projekt 1000 Gärten 2.0 will auch für das Thema Sortenvielfalt sensibilisieren. Die Sojabohne eigne sich gut dafür, ihre Familie habe zahlreiche Mitglieder, heißt es zum Projekt. Die Teilnehmer erhalten zusätzlich zum Versuchs-Saatgut für den eigenen Anbau Saatgut der Soja-Wildform, einer Soja-Standardsorte und der neuen Edamame-Sorte Green Shell. Letztere will Konstanze Altmann nächstes Jahr im Schulgarten anbauen. Edamame, übersetzt „Bohnen am Stiel“, werden grün geerntet, sind in Japan geröstet als Snack beliebt und erobern nun auch die westliche Küche.

Züchtung Die Entwicklung von der Wildform zur Standardsorte zeige, welche Fortschritte durch klassische Züchtung erreicht wurden – ohne Gentechnik. „Mit der innovativen Züchtungsmethode von 1000 Gärten können die Menschen ihren persönlichen Beitrag für eine nachhaltige Forschung leisten“, betont Dr. Volker Hahn. Die entstehenden Sorten seien frei von Patenten. Somit könnten Züchter das Saatgut weiterentwickeln. „Das macht uns unabhängig von weltweit agierenden Saatgut-Monopolisten.“

Teilnehmer In der Region gibt es außer dem Erbacher Schulgarten auch noch weitere Projektteilnehmer: die Bühl-Realschule Dornstadt, sowie Privatleute aus Blaubeuren, Ulm und Buch (Landkreis Neu-Ulm).

Schulgarten 2010 wurde damit begonnen, den Schulgarten unterhalb des Erbacher Schulzentrums anzulegen. Heute ist die 1000 Quadratmeter große Anlage ein fester Zulieferer für die Schulmensa, die Betreuung durch alle Schularten ist Teil des Unterrichts. Konstanze Altmann ist Landschaftsarchitektin und per Teilzeitvertrag bei der Stadt angestellt, Dávid Beluscsák arbeitet im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes mit.